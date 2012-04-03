ФК «Губкин» продолжил серию победных контрольных матчей

Posted 3 апреля 2012,, 06:09
Published 3 апреля 2012,, 06:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Футбольный клуб из Белгородской области выиграл третий подряд поединок на сборе в Сочи. Вслед за победами над «Сызранью-2003» и «Читой» «Губкин» обыграл команду западной зоны второго дивизиона – «Динамо» из Вологды.
Всю необходимую работу «горожане» выполнили в первой половине матча, отправив в ворота вологодцев четыре безответных мяча. Свои плоды принесло решение главного тренера Евгения Борзыкина, который с первых минут выпустил на поле 17-летних полузащитников Таймураза Кудзиева и Рустама Сосранова, а также форварда Евгения Поварницына. Их удары в итоге и обеспечили «Губкину» необходимый результат.
Первый мяч на 14-й минуте отправил в сетку Поварницын, спустя ещё некоторое время почин форварда поддержал его молодой одноклубник Кудзиев. В последнюю 15-минутку перед перерывом Сосранов оформил дубль.
Во втором тайме наставник губкинцев совершил сразу восемь замен, однако результата это не принесло. При подавляющем преимуществе «горожане» имели лишь один голевой момент за весь тайм, сообщает официальный сайт «Губкина».
В следующем контрольном матче «Губкин» встретится с четвёртой командой зоны «Урал-Поволжье» – «Челябинском». Игру запланировали на 4 апреля. Ещё один спарринг команда проведёт в заключительный день сбора 7 апреля, но с соперником руководство пока не определилось.