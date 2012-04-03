ФК «Губкин» продолжил серию победных контрольных матчей

Всю необходимую работу «горожане» выполнили в первой половине матча, отправив в ворота вологодцев четыре безответных мяча. Свои плоды принесло решение главного тренера Евгения Борзыкина, который с первых минут выпустил на поле 17-летних полузащитников Таймураза Кудзиева и Рустама Сосранова, а также форварда Евгения Поварницына. Их удары в итоге и обеспечили «Губкину» необходимый результат.