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Posted 2 апреля 2012,, 06:52

Published 2 апреля 2012,, 06:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На проходящей через Белгородскую область трассе М-2 «Крым» ограничили движение грузовиков

2 апреля 2012, 06:52
Для сохранения дорожного полотна в период весеннего перепада температур Федеральное дорожное агентство ввело с 1 апреля 2012 года временные ограничения на движение грузовиков по некоторым участкам основных федеральных автотрасс.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавтодор, помимо М-2 «Крым» (от Москвы через Тулу, Орёл, Курск, Белгород на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) ограничения будут действовать на трассах М-5 «Урал», М-6 «Каспий» (из Москвы до Астрахани), М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия» (от Москвы до границы с Латвией), М-10 «Россия» (из Санкт-Петербурга в Москву), М-10 «Скандинавия».

Продолжительность временного ограничения движения в весенний период не должна превышать 30 дней. На участке трассы М-2 в Белгородской области ограничение согласно документации Росавтодора установлено с 1 по 30 апреля.

Без ограничений по автомобильным дорогам будет проходить легковой автомобильный транспорт; автотранспорт, который перевозит продукты питания, удобрения, горюче-смазочные материалы; автотранспорт, который едет по международным соглашениям, а также автотранспорт, который идет на ремонтно-восстановительные работы в период чрезвычайной ситуации и на перевозку дорожной техники для того, чтобы ремонтировать те же самые дороги.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Ограничение движения#Денис Объедкин#Грузовики#Росавтодор#Трасса м-2 крым
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