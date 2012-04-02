На проходящей через Белгородскую область трассе М-2 «Крым» ограничили движение грузовиков

Без ограничений по автомобильным дорогам будет проходить легковой автомобильный транспорт; автотранспорт, который перевозит продукты питания, удобрения, горюче-смазочные материалы; автотранспорт, который едет по международным соглашениям, а также автотранспорт, который идет на ремонтно-восстановительные работы в период чрезвычайной ситуации и на перевозку дорожной техники для того, чтобы ремонтировать те же самые дороги.