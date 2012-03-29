Новый пешеходный мост на станции Губкин приспособят для перемещения инвалидов

Posted 29 марта 2012,, 13:51
Published 29 марта 2012,, 13:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По сообщениям службы корпоративных коммуникаций ЮВЖД, строительство пешеходного моста на станции Губкин начали в 2011 году после проведения проектно-изыскательских работ.
Теперь по новому мосту смогут перемещаться люди с ограниченными возможностями: сходы оборудуют подъёмными платформами наклонного перемещения. Аналогичное инженерное сооружение – пока первое на объектах инфраструктуры Юго-Восточной магистрали – введено в строй в 2011 году на станции Беленихино Прохоровского района.