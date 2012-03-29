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Posted 29 марта 2012,, 13:51

Published 29 марта 2012,, 13:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Новый пешеходный мост на станции Губкин приспособят для перемещения инвалидов

29 марта 2012, 13:51
Компания РЖД направит на его строительство более 72 миллионов рублей. В прошлом году на этом объекте уже освоили 27 миллионов.

По сообщениям службы корпоративных коммуникаций ЮВЖД, строительство пешеходного моста на станции Губкин начали в 2011 году после проведения проектно-изыскательских работ.

Теперь по новому мосту смогут перемещаться люди с ограниченными возможностями: сходы оборудуют подъёмными платформами наклонного перемещения. Аналогичное инженерное сооружение – пока первое на объектах инфраструктуры Юго-Восточной магистрали – введено в строй в 2011 году на станции Беленихино Прохоровского района.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Переход#Инвалид#Железная дорога#Станция#Пандус
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