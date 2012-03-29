Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2012,, 07:44

Published 29 марта 2012,, 07:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцам предложили пофонтанировать идеями

29 марта 2012, 07:44
Администрация Белгорода объявила открытый архитектурно-художественный конкурс на эскизный проект фонтана в центральной части парка имени Ленина.

Согласно документации, опубликованной на сайте городской администрации, конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 2012 года. От авторов и команд ждут работ на стадии художественной концепции и эскизного проекта фонтана, который станет одним из главных объектов рекреационной инфраструктуры центрального городского парка.

По условиям конкурса, в проект фонтана должен входить 21 элемент декоративно-скульптурной композиции. Эти элементы будут отражать районы Белгородской области.

На проведение конкурса из городского бюджета выделено 100 000 рублей. Победитель получит 80 000 из этой суммы. За второе место определена сумма 20 000 рублей.

#Новости#Город#Архитектура#Мария#Архитектор#Администрация#Фонтан
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18