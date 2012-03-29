Белгородцам предложили пофонтанировать идеями

Согласно документации, опубликованной на сайте городской администрации, конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 2012 года. От авторов и команд ждут работ на стадии художественной концепции и эскизного проекта фонтана, который станет одним из главных объектов рекреационной инфраструктуры центрального городского парка.