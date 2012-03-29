Белгородцам предложили пофонтанировать идеями

Posted 29 марта 2012,, 07:44
Published 29 марта 2012,, 07:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно документации, опубликованной на сайте городской администрации, конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 2012 года. От авторов и команд ждут работ на стадии художественной концепции и эскизного проекта фонтана, который станет одним из главных объектов рекреационной инфраструктуры центрального городского парка.
По условиям конкурса, в проект фонтана должен входить 21 элемент декоративно-скульптурной композиции. Эти элементы будут отражать районы Белгородской области.
На проведение конкурса из городского бюджета выделено 100 000 рублей. Победитель получит 80 000 из этой суммы. За второе место определена сумма 20 000 рублей.