Церазов Константин Владимирович: «Мы не ждём сильного роста нефтяных цен в 2012 году»

Хотя мировой спрос в 2011 году не показал впечатляющих темпов роста, российские нефтяные компании извлекли немалую прибыль от сложившейся конъюнктуры. Главным фактором роста финансовых показателей отечественных компаний стала геополитическая напряженность, на фоне которой среднегодовая цена барреля нефти марки Brent превысила $110, а в целом этот показатель вырос на 40%, говорит Церазов Константин Владимирович. Начало 2012 года продолжило тенденцию роста цен на нефть. При этом, отмечает эксперт, по данным Росстата, экспорт российской нефти в 2011 году сократился на 2,4% по сравнению с 2010 годом, а добыча нефти выросла всего на 1,23% по сравнению с 2010 годом. Разумеется, геополитическая напряженность не единственный фактор, влияющий на рост нефтяных цен, рассуждает Константин Церазов. В немалой степени на этот показатель влияет монетарная политика мировых центральных банков, которые в текущей ситуации продолжают «заливать деньгами» рынки, предоставляя дешевую ликвидность. Свою роль играет и состояние экономики в различных странах, которые обеспечивают спрос на нефть — так, улучшение макроэкономических показателей в США, означающее восстановление спроса, спровоцировало и рост цен на углеводороды, объясняет Константин Церазов.