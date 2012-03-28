Церазов Константин Владимирович: «Мы не ждём сильного роста нефтяных цен в 2012 году»

Posted 28 марта 2012, 16:10
Published 28 марта 2012, 16:10
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Какие тренды определяли динамику отрасли в 2011 году, что ожидает нефтегазовый сектор в 2012 году, и какие компании порадуют своих акционеров — рассказывает Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov), заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог».
Хотя мировой спрос в 2011 году не показал впечатляющих темпов роста, российские нефтяные компании извлекли немалую прибыль от сложившейся конъюнктуры. Главным фактором роста финансовых показателей отечественных компаний стала геополитическая напряженность, на фоне которой среднегодовая цена барреля нефти марки Brent превысила $110, а в целом этот показатель вырос на 40%, говорит Церазов Константин Владимирович. Начало 2012 года продолжило тенденцию роста цен на нефть. При этом, отмечает эксперт, по данным Росстата, экспорт российской нефти в 2011 году сократился на 2,4% по сравнению с 2010 годом, а добыча нефти выросла всего на 1,23% по сравнению с 2010 годом. Разумеется, геополитическая напряженность не единственный фактор, влияющий на рост нефтяных цен, рассуждает Константин Церазов. В немалой степени на этот показатель влияет монетарная политика мировых центральных банков, которые в текущей ситуации продолжают «заливать деньгами» рынки, предоставляя дешевую ликвидность. Свою роль играет и состояние экономики в различных странах, которые обеспечивают спрос на нефть — так, улучшение макроэкономических показателей в США, означающее восстановление спроса, спровоцировало и рост цен на углеводороды, объясняет Константин Церазов.
Будет ли стоимость нефти и дальше бить рекорды? По мнению Константина Владимировича Церазова, цены достигли своего пика. «В настоящий момент нет фундаментальных оснований для роста нефти. Хотя напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке сохраняется, но добыча углеводородов там стабилизировалась. Кроме того, страны-экспортеры нефти считают текущие цены комфортными и не собираются создавать искусственный дефицит, снижая добычу», — говорит Константин Церазов. Более того, мировые регуляторы проводят активную политику, направленную на сдерживание слишком высокого спроса в нефтяном секторе. Вместе с тем, сейчас США и ряд ведущих стран заявляют о готовности «распечатать» нефтяные резервы, если нефтяные котировки продолжат бурный рост.
Однако необходимо принять во внимание риск охлаждения экономики в Китае, который выступает одним из крупнейших потребителей нефти. Сокращение китайского спроса может довольно серьезно снизить и нефтяные цены, как и усиление долгового кризиса в Европе, который также приведет к спаду потребления. «Мы не ожидаем сильного роста нефтяных цен по итогам года, как и глобального спада, но не исключаем локальных падений в течение 2012 года. По нашим расчетам, среднегодовая цена на нефть в 2012 году останется на уровне $110 за баррель», — прогнозирует Константин Церазов.
Говоря о российских компаниях нефтегазового сектора, которые следует включить в портфель в 2012 году, Константин Владимирович Церазов обращает внимание инвесторов на бумаги Роснефти, Лукойла, Газпрома и на привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Так, важным драйвером для бумаг Роснефти, по мнению Константина Церазова, может выступить приватизация госпакета. Кроме того, бумаги Роснефти могут стать интересными и с точки зрения роста дивидендной доходности. Прошедший год стал для компании рекордным по уровню добычи нефти и рентабельности. Долгосрочная стратегия развития Роснефти предполагает увеличение капитализации до $200 млрд. за счет роста нефтедобычи и модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
Высоким потенциалом, по словам Константина Церазова, обладает Газпром. В 2012 году «голубой гигант» намерен нарастить добычу нефти и газа на 3% к уровню 2011 года, проведенные в 2011 году геологоразведочные работы показали прирост запасов углеводородного сырья до рекордного уровня − 728.4 млн. тонн условного топлива. Важным драйвером акций Газпрома станет дивидендная доходность по итогам 2011 года, которая может стать рекордной. Вместе с тем, Газпром в 2012 году планирует сократить свою инвестиционную программу до уровня 2007 года. Такое решение увеличит свободный денежный поток, а значит, продолжит рост дивидендных выплат.
Сохраняют свою инвестиционную привлекательность в 2012 году и бумаги Лукойла, который демонстрирует отличные темпы роста финансовых показателей. Поддержат акции и ожидания дивидендных выплат. По прогнозу Константина Владимировича Церазова, по итогам 2011 года эти выплаты могут составить 74 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в районе 4%. По заявлениям руководства Лукойла, в 2012 году объем, направляемый на дивиденды, может вырасти еще на 25%.
В качестве источника дивидендной доходности, безусловно, инвесторам стоит держать в портфеле и привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Компания показала по итогам 2011 года роста чистой прибыли и рост добычи нефти впервые за последние годы. По ожиданиям Константина Церазова, дивидендная доходность по привилегированным акциям компании за 2011 год может составить порядка 14%.