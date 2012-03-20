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Posted 20 марта 2012,, 09:16

Published 20 марта 2012,, 09:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Житель Новооскольского района сядет на 14 лет за насилие над малолетней

20 марта 2012, 09:16
В Белгородской области осудили 32-летнего мужчину, который, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.
Сюжет
Суд

Напомним, в декабре 2011 года пьяный житель Новооскольского района, недавно отсидевший в тюрьме за покушение на убийство, привёл в дом 13-летнюю дочь своей знакомой. Угрожая ножом, он совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о случившемся своей родственнице, которая обратилась в следственный отдел.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Белгородской области, приговором суда насильнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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