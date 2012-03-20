Житель Новооскольского района сядет на 14 лет за насилие над малолетней

Posted 20 марта 2012,, 09:16
Published 20 марта 2012,, 09:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, в декабре 2011 года пьяный житель Новооскольского района, недавно отсидевший в тюрьме за покушение на убийство, привёл в дом 13-летнюю дочь своей знакомой. Угрожая ножом, он совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о случившемся своей родственнице, которая обратилась в следственный отдел.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Белгородской области, приговором суда насильнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.