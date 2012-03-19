Спиленные в центре Белгорода липы заменят новыми деревьями

Posted 19 марта 2012,, 10:28
Published 19 марта 2012,, 10:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Спиленные 17 марта деревья вызвали множество откликов на форумах, белгородских сегментах блогосферы и соцсетей. «Сегодня губителями «зелёной столицы» под корень спилены все липы, росшие перед Домом cоветов. Неужели за ними последуют ели и каштаны, что пока стоят у памятника Ленину? Впечатление, что город в плену у оккупационной армии, ставящей целью уничтожить все деревья», – написал на форуме «Бел.Ру» пользователь «Петров». Позже блогер sanchess_city31 инициировал обсуждение исчезновения деревьев в ЖЖ-сообществе Белгорода. «Прекрасно видно, что ряд лип перед главным областным зданием никому не мешает, деревья нельзя назвать старыми или аварийными, возможно, кронирование помогло бы им выглядеть достойнее, но этим никто ранее не занимался. Теперь уже и не займутся», – замечает он.
Начальник управления проектами бассейнового природопользования области Андрей Головков заверил корреспондента ИА «Бел.Ру», что липы возле здания администрации области были больны. Такое заключение сделали обследовавшие их эксперты. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области уже имеют проект по замене нежизнеспособных лип новым посадочным материалом.
Уже весной на месте спиленных посадят новые липы сорта «Рубра», которые вырастут до высоты 4,5 метра. Пока на клумбах оставлены пеньки, однако в ближайшем будущем их начнут выкорчёвывать. Затем там сделают углубление на полтора метра и расширение приствольных кругов. Вместо старой земли сюда завезут новый грунт. «Наша главная цель сейчас – завезти хорошую землю. Как только погода позволит брать качественный грунт, мы начнём работы по подготовке к посадке деревьев», – отметил Андрей Головков.
Сергей Шевченко
Проект озеленения территории Дома Советов предоставлен управлением проектами бассейнового природопользования