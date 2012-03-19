Спиленные в центре Белгорода липы заменят новыми деревьями

Спиленные 17 марта деревья вызвали множество откликов на форумах, белгородских сегментах блогосферы и соцсетей. «Сегодня губителями «зелёной столицы» под корень спилены все липы, росшие перед Домом cоветов. Неужели за ними последуют ели и каштаны, что пока стоят у памятника Ленину? Впечатление, что город в плену у оккупационной армии, ставящей целью уничтожить все деревья», – написал на форуме «Бел.Ру» пользователь «Петров». Позже блогер sanchess_city31 инициировал обсуждение исчезновения деревьев в ЖЖ-сообществе Белгорода. «Прекрасно видно, что ряд лип перед главным областным зданием никому не мешает, деревья нельзя назвать старыми или аварийными, возможно, кронирование помогло бы им выглядеть достойнее, но этим никто ранее не занимался. Теперь уже и не займутся», – замечает он.