Евгений Савченко признал состоявшимся глобальный белгородский проект по мясному животноводству

«Проект производства мяса был задуман около 10 лет назад. Два-три года он был в подготовительной стадии, мы подтягивали под него все ресурсы. Проект удался, и мы завершаем его инвестиционную фазу. Общий объём инвестиций превысил 3 млрд долларов. Объём реализации продукции составляет 120 млрд рублей. Создано 50 000 рабочих мест», – заявил Евгений Савченко.