Евгений Савченко признал состоявшимся глобальный белгородский проект по мясному животноводству

Posted 15 марта 2012,, 14:26
Published 15 марта 2012,, 14:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Проект производства мяса был задуман около 10 лет назад. Два-три года он был в подготовительной стадии, мы подтягивали под него все ресурсы. Проект удался, и мы завершаем его инвестиционную фазу. Общий объём инвестиций превысил 3 млрд долларов. Объём реализации продукции составляет 120 млрд рублей. Создано 50 000 рабочих мест», – заявил Евгений Савченко.
По словам губернатора, теперь агропромышленные компании, которые уже вышли на проектные отметки, имеют ресурсы для открытия других видов бизнеса. В числе наиболее привлекательных видов бизнеса, по мнению Евгения Савченко, – альтернативная энергетика, которую в настоящее время развивает «Агро-Белогорье» вместе c компанией «АльтЭнерго».