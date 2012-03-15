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Posted 15 марта 2012,, 14:26

Published 15 марта 2012,, 14:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко признал состоявшимся глобальный белгородский проект по мясному животноводству

15 марта 2012, 14:26
Масштабная идея по развитию мясного сектора агропромышленного комплекса, по словам Евгения Савченко, появилась порядка 10 лет назад и была успешно реализована. И теперь крупнейшие агрокомпании должны заниматься непрофильными и новыми видами бизнеса.

«Проект производства мяса был задуман около 10 лет назад. Два-три года он был в подготовительной стадии, мы подтягивали под него все ресурсы. Проект удался, и мы завершаем его инвестиционную фазу. Общий объём инвестиций превысил 3 млрд долларов. Объём реализации продукции составляет 120 млрд рублей. Создано 50 000 рабочих мест», – заявил Евгений Савченко.

По словам губернатора, теперь агропромышленные компании, которые уже вышли на проектные отметки, имеют ресурсы для открытия других видов бизнеса. В числе наиболее привлекательных видов бизнеса, по мнению Евгения Савченко, – альтернативная энергетика, которую в настоящее время развивает «Агро-Белогорье» вместе c компанией «АльтЭнерго».

#Новости#Экономика#АПК#Мария#Мясо#Савченко#АльтЭнерго#Альтернативная энергетика
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