Олег Полухин: Не сомневался, что мой трудовой путь завершится на научно-педагогической ниве

Выступая перед педагогическим сообществом университета в рамках расширенного заседания ректората с участием кураторов студенческих групп, Олег Полухин отметил, что уже давно решил заниматься научной деятельностью. «Я давно для себя решил, что если буду жив и здоров, то закончу свою профессиональную биографию в учебном заведении. Не сомневался, что мой трудовой путь завершится на научно-педагогической ниве», – отметил Олег Полухин.