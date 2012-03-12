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Posted 12 марта 2012, 13:07

Published 12 марта 2012, 13:07

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Полухин: Не сомневался, что мой трудовой путь завершится на научно-педагогической ниве

12 марта 2012, 13:07
Первый вице-губернатор Белгородской области Олег Полухин, баллотирующийся на пост ректора Белгородского госуниверситета, заявил, что желание возглавить университет у него было ещё в 2002 году, после ухода с поста ректора Николая Камышанченко.

Выступая перед педагогическим сообществом университета в рамках расширенного заседания ректората с участием кураторов студенческих групп, Олег Полухин отметил, что уже давно решил заниматься научной деятельностью. «Я давно для себя решил, что если буду жив и здоров, то закончу свою профессиональную биографию в учебном заведении. Не сомневался, что мой трудовой путь завершится на научно-педагогической ниве», – отметил Олег Полухин.

По словам первого вице-губернатора, желание поучаствовать в выборах ректора у него возникло ещё в 2002 году, после ухода с должности Николая Камышанченко. Однако тогда, по признанию Олега Полухина, на его решение повлиял губернатор Евгений Савченко, который попросил ещё поработать в органах власти.

Касаясь темы отношений с нынешним ректором вуза Леонидом Дятченко, Олег Полухин заметил, что стаж их знакомства насчитывает уже три десятка лет. Вице-губернатор также пообещал приложить все усилия, чтобы Леонид Дятченко продолжил успешно работать на посту президента НИУ «БелГУ».

#Новости#БелГУ#Ректор#Мария#Наука
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