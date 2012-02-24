Телефонным террористом оказался 17-летний белгородец

Posted 24 февраля 2012,, 07:09
Published 24 февраля 2012,, 07:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщалось, полицейские задержали телефонного хулигана, который вечером 22 февраля заявил по телефону экстренного вызова 112 о том, что на станции скорой помощи в Белгороде заложено взрывное устройство.
Нарушителя спокойствия удалось найти в течение часа. Несовершеннолетний, но уже довольно взрослый житель Белгородского района решил таким странным образом проверить работу поселкового таксофона, а заодно и эффективность деятельности службы экстренного вызова 112.
Теперь в отношении задержанного 17-летнего молодого человека полицией проводится доследственная проверка по факту совершения им уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, исправительных работ на срок от одного года до двух лет либо лишения свободы на срок до трёх лет – в зависимости от размера ущерба, который такая «шутка» причиняет государственной казне, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.