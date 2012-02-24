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Posted 24 февраля 2012,, 07:09

Published 24 февраля 2012,, 07:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Телефонным террористом оказался 17-летний белгородец

24 февраля 2012, 07:09
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту совершения молодым человеком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как уже сообщалось, полицейские задержали телефонного хулигана, который вечером 22 февраля заявил по телефону экстренного вызова 112 о том, что на станции скорой помощи в Белгороде заложено взрывное устройство.

Нарушителя спокойствия удалось найти в течение часа. Несовершеннолетний, но уже довольно взрослый житель Белгородского района решил таким странным образом проверить работу поселкового таксофона, а заодно и эффективность деятельности службы экстренного вызова 112.

Теперь в отношении задержанного 17-летнего молодого человека полицией проводится доследственная проверка по факту совершения им уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, исправительных работ на срок от одного года до двух лет либо лишения свободы на срок до трёх лет – в зависимости от размера ущерба, который такая «шутка» причиняет государственной казне, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Мария#Скорая помощь#Терроризм#Бомба
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