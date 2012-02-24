Телефонным террористом оказался 17-летний белгородец

Теперь в отношении задержанного 17-летнего молодого человека полицией проводится доследственная проверка по факту совершения им уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, исправительных работ на срок от одного года до двух лет либо лишения свободы на срок до трёх лет – в зависимости от размера ущерба, который такая «шутка» причиняет государственной казне, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.