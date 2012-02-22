Кикбоксеры Белгородской области привезли три золотые медали из Брянска

По данным регионального управления физкультуры и спорта, наши ребята завоевали на турнире три золотые и одну серебряную медали. В своих весовых категориях первенствовали Владимир Дыбов (57 кг), Никита Воропаев (63,5 кг) и Сергей Чурсин (75 кг). Шамиль Гаджимусаев в решающем поединке в весе до 67 кг уступил представителю брянской школы кикбоксинга Эдуарду Трояновскому. По мнению организаторов, этот бой стал настоящим украшением турнира.