Кикбоксеры Белгородской области привезли три золотые медали из Брянска

Posted 22 февраля 2012,, 07:27
Published 22 февраля 2012,, 07:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В окружных соревнованиях, посвящённых 23-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, приняли участие 218 кикбоксеров из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Спортсмены соревновались в разделах К-1 и «лайт-контакт».
По данным регионального управления физкультуры и спорта, наши ребята завоевали на турнире три золотые и одну серебряную медали. В своих весовых категориях первенствовали Владимир Дыбов (57 кг), Никита Воропаев (63,5 кг) и Сергей Чурсин (75 кг). Шамиль Гаджимусаев в решающем поединке в весе до 67 кг уступил представителю брянской школы кикбоксинга Эдуарду Трояновскому. По мнению организаторов, этот бой стал настоящим украшением турнира.
Уже 23 февраля Гаджимусаев снова выйдет на ринг. В Липецке он проведёт рейтинговый бой с Алексеем Радиком.