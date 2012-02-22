Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2012,, 07:27

Published 22 февраля 2012,, 07:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Кикбоксеры Белгородской области привезли три золотые медали из Брянска

22 февраля 2012, 07:27
19 февраля в спортзале брянского филиала Московского института инженеров транспорта завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу. В разделе К-1 белгородские спортсмены выиграли три финальных поединка из четырёх.

В окружных соревнованиях, посвящённых 23-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, приняли участие 218 кикбоксеров из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Спортсмены соревновались в разделах К-1 и «лайт-контакт».

По данным регионального управления физкультуры и спорта, наши ребята завоевали на турнире три золотые и одну серебряную медали. В своих весовых категориях первенствовали Владимир Дыбов (57 кг), Никита Воропаев (63,5 кг) и Сергей Чурсин (75 кг). Шамиль Гаджимусаев в решающем поединке в весе до 67 кг уступил представителю брянской школы кикбоксинга Эдуарду Трояновскому. По мнению организаторов, этот бой стал настоящим украшением турнира.

Уже 23 февраля Гаджимусаев снова выйдет на ринг. В Липецке он проведёт рейтинговый бой с Алексеем Радиком.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Кикбоксинг#Шамиль гаджимусаев#К-1
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18