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Posted 22 февраля 2012,, 13:57

Published 22 февраля 2012,, 13:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Александр Емельяненко: Знаю, чего ожидать от Гарнера

22 февраля 2012, 13:57
Известный старооскольский боец смешанных единоборств рассказал о подготовке к предстоящему 16 марта бою с американцем Кенни Гарнером. По словам Александра, тренироваться ему поможет брат Фёдор.

«Мы с Гарнером никогда не встречались, я знаю его только по Интернету, видел его бои», цитирует Емельяненко-младшего сайт mixfight.ru. Говоря о предстоящем поединке, Александр сообщил, что уже успел изучить сильные и слабые стороны оппонента: «Он хорошо борется, выносливый, неплохо выполняет увесистые размашистые удары. Ну а слабые стороны я оставлю при себе до боя. Знаю, чего ожидать от него и чего он не ждёт от меня. Буду стараться использовать всё это во время боя».

«Я никогда не планирую течение боя перед его началом. Всегда стараюсь закончить поединок досрочно, и мне без разницы, пройдёт ли он в стойке или в партере, – сообщил боец. – Для меня нет неприятных оппонентов, мне со всеми удобно: и с борцами, и с боксёрами – готов выступать со всеми».

Пока Александр тренируется на стадионе «Торпедо» в Москве. Но в ближайшее время, по его словам, в процесс включится Фёдор Емельяненко. Дальнейшие место и график тренировок братья определят вместе.

Напомним, что Александр Емельяненко проведёт бой с Кенни Гарнером в Санкт-Петербурге 16 марта в рамках турнира M-1 Challenge 31.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Смешанные единоборства#Александр емельяненко
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