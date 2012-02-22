Александр Емельяненко: Знаю, чего ожидать от Гарнера

«Мы с Гарнером никогда не встречались, я знаю его только по Интернету, видел его бои», цитирует Емельяненко-младшего сайт mixfight.ru. Говоря о предстоящем поединке, Александр сообщил, что уже успел изучить сильные и слабые стороны оппонента: «Он хорошо борется, выносливый, неплохо выполняет увесистые размашистые удары. Ну а слабые стороны я оставлю при себе до боя. Знаю, чего ожидать от него и чего он не ждёт от меня. Буду стараться использовать всё это во время боя».