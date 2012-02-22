Александр Емельяненко: Знаю, чего ожидать от Гарнера

Posted 22 февраля 2012,, 13:57
Published 22 февраля 2012,, 13:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Мы с Гарнером никогда не встречались, я знаю его только по Интернету, видел его бои», цитирует Емельяненко-младшего сайт mixfight.ru. Говоря о предстоящем поединке, Александр сообщил, что уже успел изучить сильные и слабые стороны оппонента: «Он хорошо борется, выносливый, неплохо выполняет увесистые размашистые удары. Ну а слабые стороны я оставлю при себе до боя. Знаю, чего ожидать от него и чего он не ждёт от меня. Буду стараться использовать всё это во время боя».
«Я никогда не планирую течение боя перед его началом. Всегда стараюсь закончить поединок досрочно, и мне без разницы, пройдёт ли он в стойке или в партере, – сообщил боец. – Для меня нет неприятных оппонентов, мне со всеми удобно: и с борцами, и с боксёрами – готов выступать со всеми».
Пока Александр тренируется на стадионе «Торпедо» в Москве. Но в ближайшее время, по его словам, в процесс включится Фёдор Емельяненко. Дальнейшие место и график тренировок братья определят вместе.
Напомним, что Александр Емельяненко проведёт бой с Кенни Гарнером в Санкт-Петербурге 16 марта в рамках турнира M-1 Challenge 31.