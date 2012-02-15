Metro Group откроет гипермаркет бытовой техники Saturn в Белгороде

Posted 15 февраля 2012,, 06:33
Published 15 февраля 2012,, 06:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на неназванный источник, близкий к переговорам компаний, гипермаркет Metro Group будет работать под брендом Saturn в комплексе «МегаГриНН». В настоящее время его строительство завершается близ микрорайона Гринёвка в Белгороде. Общая площадь всего центра – около 160 000 м².
По данным издания, Media-Saturn-Holding GmbH вышел на российский рынок в 2006 году. Сеть в России насчитывает 31 магазин общей площадью 180 000 м² . В Черноземье гипермаркеты немецкой группы работают в Воронеже – магазины брендов Saturn и Media Markt, а также в Липецке – гипермаркет Media Markt.