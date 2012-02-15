Metro Group откроет гипермаркет бытовой техники Saturn в Белгороде

Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на неназванный источник, близкий к переговорам компаний, гипермаркет Metro Group будет работать под брендом Saturn в комплексе «МегаГриНН». В настоящее время его строительство завершается близ микрорайона Гринёвка в Белгороде. Общая площадь всего центра – около 160 000 м².