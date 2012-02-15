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Posted 15 февраля 2012,, 06:33

Published 15 февраля 2012,, 06:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Metro Group откроет гипермаркет бытовой техники Saturn в Белгороде

15 февраля 2012, 06:33
Немецкая компания подписала с компанией «ГриНН» соглашение о долгосрочной аренде 5,74 тысячи м² в строящемся в Белгороде торгово-развлекательном комплексе «МегаГриНН», ввод которого запланирован на октябрь 2012 года.

Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на неназванный источник, близкий к переговорам компаний, гипермаркет Metro Group будет работать под брендом Saturn в комплексе «МегаГриНН». В настоящее время его строительство завершается близ микрорайона Гринёвка в Белгороде. Общая площадь всего центра – около 160 000 м².

По данным издания, Media-Saturn-Holding GmbH вышел на российский рынок в 2006 году. Сеть в России насчитывает 31 магазин общей площадью 180 000 м² . В Черноземье гипермаркеты немецкой группы работают в Воронеже – магазины брендов Saturn и Media Markt, а также в Липецке – гипермаркет Media Markt.

#Новости#Экономика#Мария#Гипермаркет#Мегагринн#Гринн#Сатурн#Metro group
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