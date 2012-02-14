Гендиректора Общероссийского профсоюза футболистов беспокоит ситуация в «Салюте»

Posted 14 февраля 2012,, 06:29
Published 14 февраля 2012,, 06:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Ситуация, сложившаяся в «Салюте», вызывает беспокойство, – отметил Зотов. – 19 человек уже обратились в палату по разрешению споров. В руководстве клуба ребятам обещали, что вот-вот все долги погасят, но этого не произошло. С администрацией «Салюта» мы пока не общались. Планируем сделать это завтра», – заявил накануне «Спорт-Экспрессу» гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов.
Уже вчера вечером на страницах «Салюта» в соцсетях и в Твиттере появился ответ клуба на информацию, озвученную в «Спорт-Экспрессе». «Информация о ситуации, сложившейся в «Салюте» в связи с обращением футболистов в палату по разрешению споров, не является проверенной. Сегодня игрокам была выдана заработная плата за один месяц. В ближайшее время все задолженности будут погашены», говорится в сообщении клуба.
Более развёрнутого комментария пока нет. Вместе с тем с 15 февраля «Салют» по плану начинает подготовку в рамках второго турецкого сбора, который продлится до 1 марта.