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Posted 14 февраля 2012,, 06:29

Published 14 февраля 2012,, 06:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Гендиректора Общероссийского профсоюза футболистов беспокоит ситуация в «Салюте»

14 февраля 2012, 06:29
По словам гендиректора Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, 19 футболистов белгородского клуба обратились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, требуя погашения трёхмесячной задолженности по зарплате. Накануне вечером на сообщение о долге отреагировал и «Салют», распространив через страницы клуба в соцсетях сообщение о выданной за месяц зарплате и готовящемся полном погашении долгов.
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Футбол

«Ситуация, сложившаяся в «Салюте», вызывает беспокойство, – отметил Зотов. – 19 человек уже обратились в палату по разрешению споров. В руководстве клуба ребятам обещали, что вот-вот все долги погасят, но этого не произошло. С администрацией «Салюта» мы пока не общались. Планируем сделать это завтра», – заявил накануне «Спорт-Экспрессу» гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов.

Уже вчера вечером на страницах «Салюта» в соцсетях и в Твиттере появился ответ клуба на информацию, озвученную в «Спорт-Экспрессе». «Информация о ситуации, сложившейся в «Салюте» в связи с обращением футболистов в палату по разрешению споров, не является проверенной. Сегодня игрокам была выдана заработная плата за один месяц. В ближайшее время все задолженности будут погашены», говорится в сообщении клуба.

Более развёрнутого комментария пока нет. Вместе с тем с 15 февраля «Салют» по плану начинает подготовку в рамках второго турецкого сбора, который продлится до 1 марта.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют
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