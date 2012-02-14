Гендиректора Общероссийского профсоюза футболистов беспокоит ситуация в «Салюте»

Уже вчера вечером на страницах «Салюта» в соцсетях и в Твиттере появился ответ клуба на информацию, озвученную в «Спорт-Экспрессе». «Информация о ситуации, сложившейся в «Салюте» в связи с обращением футболистов в палату по разрешению споров, не является проверенной. Сегодня игрокам была выдана заработная плата за один месяц. В ближайшее время все задолженности будут погашены», говорится в сообщении клуба.