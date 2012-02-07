Белгородский губернатор 13-й по уровню влияния глав российских регионов

Posted 7 февраля 2012,, 13:59
Published 7 февраля 2012,, 13:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Первый в рейтинге столичный мэр Сергей Собянин. Следом за ним – руководитель Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Замыкает тройку самых влиятельных глав субъектов президент Чечни Рамзан Кадыров.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко по итогам января на 13-м месте и в группе 20 губернаторов, политическое влияние которых оценивается как «очень сильное». Евгений Савченко занимает самое высокое место среди губернаторов Черноземья. Ближайший его конкурент из соседей – губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, занимающий 15-ю строчку рейтинга. Аутсайдерами в исследовании стали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава администрации Ненецкого автономного округа Игорь Фёдоров.
Рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России построен на итогах экспертного опроса методом закрытого анкетирования. Его итоги сегодня опубликовал в «Независимой газете» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
В январе 2012 года в опросе рейтинга приняли участие десять экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Они отвечали на вопрос «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?». После опроса выявляются средние баллы по каждому из губернаторов. Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Главы регионов в рейтинге распределились по трём группам: «очень сильное влияние» (1–20-е место), «сильное влияние» (21–50-е), «среднее влияние» (51–83-е).