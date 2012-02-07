Белгородский губернатор 13-й по уровню влияния глав российских регионов

В январе 2012 года в опросе рейтинга приняли участие десять экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Они отвечали на вопрос «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?». После опроса выявляются средние баллы по каждому из губернаторов. Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Главы регионов в рейтинге распределились по трём группам: «очень сильное влияние» (1–20-е место), «сильное влияние» (21–50-е), «среднее влияние» (51–83-е).