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Posted 12 декабря 2011,, 06:22

Published 12 декабря 2011,, 06:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Призовой фонд конкурса «Серебряное Белогорье» составит 94,5 тысячи рублей

12 декабря 2011, 06:22
С 17 по 31 декабря в Белгороде пройдёт традиционный конкурс среди предприятий, организаций, учреждений, а также частных домовладельцев на лучшее оформление зданий и прилегающих территорий к новогодним праздникам.
Сюжет
Конкурс

В конкурсе семь номинаций: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Белгород новогодний», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное подворье». Отдельно будут отмечены средства массовой информации за лучшее освещение проводимых в городе новогодних мероприятий.

Заявки на участие в конкурсе «Серебряное Белогорье» будут приниматься в оргкомитетах, созданных в комитетах по управлению Западным и Восточным округами. Победители получат благодарственные письма администрации Белгорода и денежные премии: за первое место – 10 тысяч рублей, за второе – две тысячи и за третье – полторы тысячи рублей.

Подробнее с условиями проведения конкурса можно познакомиться на сайте городской администрации в разделе «Нормативные документы».

#Новости#Город#Конкурс#Мария#Серебрянное белогорье
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