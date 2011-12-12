Призовой фонд конкурса «Серебряное Белогорье» составит 94,5 тысячи рублей

Posted 12 декабря 2011,, 06:22
Published 12 декабря 2011,, 06:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В конкурсе семь номинаций: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Белгород новогодний», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное подворье». Отдельно будут отмечены средства массовой информации за лучшее освещение проводимых в городе новогодних мероприятий.
Заявки на участие в конкурсе «Серебряное Белогорье» будут приниматься в оргкомитетах, созданных в комитетах по управлению Западным и Восточным округами. Победители получат благодарственные письма администрации Белгорода и денежные премии: за первое место – 10 тысяч рублей, за второе – две тысячи и за третье – полторы тысячи рублей.
Подробнее с условиями проведения конкурса можно познакомиться на сайте городской администрации в разделе «Нормативные документы».