Призовой фонд конкурса «Серебряное Белогорье» составит 94,5 тысячи рублей

Заявки на участие в конкурсе «Серебряное Белогорье» будут приниматься в оргкомитетах, созданных в комитетах по управлению Западным и Восточным округами. Победители получат благодарственные письма администрации Белгорода и денежные премии: за первое место – 10 тысяч рублей, за второе – две тысячи и за третье – полторы тысячи рублей.