Сергей Егоров: «Салют» имеет преимущество за счёт опытных футболистов

Posted 6 декабря 2011,, 10:30
Published 6 декабря 2011,, 10:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«На протяжении всего сезона только курский «Авангард» составлял нам конкуренцию. Но сейчас у нас отрыв в девять очков. Так что можно порадоваться, – приводит слова Егорова «Липецкая спортивная газета». – Но это не значит, что наше превосходство объясняется только слабой конкуренцией. Уровень класса в зоне «Центр» примерно одинаковый, поэтому и неожиданных результатов было зафиксировано немало. В том числе в наших матчах. Виной тому – нестабильность, особенно в играх с соперниками послабее. Наше преимущество во многом объясняется ставкой на опытных футболистов, в то время как во многих клубах тон задаёт молодёжь».
Учитывая опыт сочинской «Жемчужины», которая летом вынуждена была сняться с соревнований ФНЛ из-за возникших финансовых проблем, руководитель «Салюта» заверил, что его клубу подобные невзгоды не страшны: «В финансовом плане тревоги нет. Футболисты регулярно и вовремя получают зарплату и премиальные. Так что и в первом дивизионе мы не опасаемся повторить горькую участь «Жемчужины». Думаю, этот вопрос мало волнует и руководителей других команд нашей зоны».
Кроме того, исполнительный директор «Салюта» положительно оценил возможность участия в турнире второго дивизиона молодёжек клубов премьер-лиги. «Прежде всего, это поднимет престиж соревнований во втором дивизионе, увеличит посещаемость. Нет сомнения в том, что зрители с большим интересом пойдут на матчи резервных составов премьер-лиги, чем, например, на игры «Подолья» или рязанской «Звезды», – считает Егоров.