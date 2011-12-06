Сергей Егоров: «Салют» имеет преимущество за счёт опытных футболистов

«На протяжении всего сезона только курский «Авангард» составлял нам конкуренцию. Но сейчас у нас отрыв в девять очков. Так что можно порадоваться, – приводит слова Егорова «Липецкая спортивная газета». – Но это не значит, что наше превосходство объясняется только слабой конкуренцией. Уровень класса в зоне «Центр» примерно одинаковый, поэтому и неожиданных результатов было зафиксировано немало. В том числе в наших матчах. Виной тому – нестабильность, особенно в играх с соперниками послабее. Наше преимущество во многом объясняется ставкой на опытных футболистов, в то время как во многих клубах тон задаёт молодёжь».