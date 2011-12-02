Водитель, сбивший школьницу, задержан

Для того чтобы отыскать эту «семёрку», грайворонские полицейские отработали около 60 автомобилей по заявленным приметам, проверили все существующие в районе станции техобслуживания. Но только подворный обход дал нужный результат, виновник ДТП был найден. Им оказался 31-летний житель села Головчино. Его автомобиль имел характерные повреждения бампера и фар. При этом в разговоре с сотрудниками полиции мужчина признался, что вечером 29 ноября на улице Октябрьской в Головчино сбил человека, но, испугавшись, скрылся с места происшествия.