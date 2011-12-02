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Posted 2 декабря 2011,, 07:13

Published 2 декабря 2011,, 07:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Водитель, сбивший школьницу, задержан

2 декабря 2011, 07:13
В селе Головчино Грайворонского района полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девочка.
Сюжет
ДТП

Напомним, ДТП произошло 29 ноября около восьми вечера в селе Головчино Грайворонского района. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Три школьницы шли по проезжей части улицы, когда на дороге неожиданно появился автомобиль. Две девочки успели отскочить в сторону, а третья попала под колёса авто, водитель которого скрылся. Первую помощь пострадавшей оказали подруги, они же вызвали на место происшествия родителей, полицию и скорую. Школьница до сих пор находится в реанимационном отделении Грайворонской ЦРБ.

Первоначальный поиск водителя по плану «Перехват», который был объявлен по всей области, не дал результатов. Кроме школьниц, никто не видел автомобиль, а его приметы, которые они сообщили полицейским, были противоречивыми. Единственное, что было известно точно, – наезд совершили «Жигули», возможно, седьмой модели.

Для того чтобы отыскать эту «семёрку», грайворонские полицейские отработали около 60 автомобилей по заявленным приметам, проверили все существующие в районе станции техобслуживания. Но только подворный обход дал нужный результат, виновник ДТП был найден. Им оказался 31-летний житель села Головчино. Его автомобиль имел характерные повреждения бампера и фар. При этом в разговоре с сотрудниками полиции мужчина признался, что вечером 29 ноября на улице Октябрьской в Головчино сбил человека, но, испугавшись, скрылся с места происшествия.

Как сообщили в УМВД, сейчас по ДТП проводится доследственная проверка, в рамках которой будет точно установлена тяжесть вреда здоровью пострадавшей девочки, а также будет дана юридическая оценка действиям водителя.

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Мария#УМВД
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