Водитель, сбивший школьницу, задержан

Posted 2 декабря 2011,, 07:13
Published 2 декабря 2011,, 07:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, ДТП произошло 29 ноября около восьми вечера в селе Головчино Грайворонского района. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Три школьницы шли по проезжей части улицы, когда на дороге неожиданно появился автомобиль. Две девочки успели отскочить в сторону, а третья попала под колёса авто, водитель которого скрылся. Первую помощь пострадавшей оказали подруги, они же вызвали на место происшествия родителей, полицию и скорую. Школьница до сих пор находится в реанимационном отделении Грайворонской ЦРБ.
Первоначальный поиск водителя по плану «Перехват», который был объявлен по всей области, не дал результатов. Кроме школьниц, никто не видел автомобиль, а его приметы, которые они сообщили полицейским, были противоречивыми. Единственное, что было известно точно, – наезд совершили «Жигули», возможно, седьмой модели.
Для того чтобы отыскать эту «семёрку», грайворонские полицейские отработали около 60 автомобилей по заявленным приметам, проверили все существующие в районе станции техобслуживания. Но только подворный обход дал нужный результат, виновник ДТП был найден. Им оказался 31-летний житель села Головчино. Его автомобиль имел характерные повреждения бампера и фар. При этом в разговоре с сотрудниками полиции мужчина признался, что вечером 29 ноября на улице Октябрьской в Головчино сбил человека, но, испугавшись, скрылся с места происшествия.
Как сообщили в УМВД, сейчас по ДТП проводится доследственная проверка, в рамках которой будет точно установлена тяжесть вреда здоровью пострадавшей девочки, а также будет дана юридическая оценка действиям водителя.