Белгородская «Алина» вновь проиграла «Алёнке»

Posted 30 ноября 2011,, 13:47
Published 30 ноября 2011,, 13:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
После вынесения 17 июня Арбитражным судом города Москвы (АСГМ) решения о запрете выпуска «Славянкой» шоколадки «Алина» Палата по патентным сборам 30 июня 2011 года признала недействительной правовую охрану старооскольской шоколадки. Уже в сентябре «Славянка» не смогла добиться нужного для себя результата и в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Многораундовые судебные споры изначально инициированы московской фабрикой «Красный Октябрь», которая считает, что «Алина» паразитирует на известном шоколадном бренде «Алёнка».
«Славянка» решила оспорить само решение Палаты по патентным сборам в суде, обратившись с иском о признании его недействительным. Однако АСГМ и в этом случае оказался не на стороне старооскольцев, поддержав сторону палаты, сообщает Pravo.ru.