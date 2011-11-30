Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2011,, 13:47

Published 30 ноября 2011,, 13:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская «Алина» вновь проиграла «Алёнке»

30 ноября 2011, 13:47
Старооскольская кондитерская фабрика «Славянка» проиграла «Красному Октябрю» в ещё одном судебном разбирательстве.

После вынесения 17 июня Арбитражным судом города Москвы (АСГМ) решения о запрете выпуска «Славянкой» шоколадки «Алина» Палата по патентным сборам 30 июня 2011 года признала недействительной правовую охрану старооскольской шоколадки. Уже в сентябре «Славянка» не смогла добиться нужного для себя результата и в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Многораундовые судебные споры изначально инициированы московской фабрикой «Красный Октябрь», которая считает, что «Алина» паразитирует на известном шоколадном бренде «Алёнка».

«Славянка» решила оспорить само решение Палаты по патентным сборам в суде, обратившись с иском о признании его недействительным. Однако АСГМ и в этом случае оказался не на стороне старооскольцев, поддержав сторону палаты, сообщает Pravo.ru.

#Новости#Экономика#Мария#Шоколад#Славянка#Алёнка#Алина#Красный октябрь
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18