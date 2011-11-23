Белгородские почтовики принимают заявки на подарки от Деда Мороза

Почтовые отделения предлагают жителям области услугу «Поздравление от Деда Мороза». В этом году новогодними подарками можно порадовать родных и близких не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Украине и Германии.

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