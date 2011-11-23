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Posted 23 ноября 2011,, 12:21

Published 23 ноября 2011,, 12:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские почтовики принимают заявки на подарки от Деда Мороза

23 ноября 2011, 12:21
Почтовые отделения предлагают жителям области услугу «Поздравление от Деда Мороза». В этом году новогодними подарками можно порадовать родных и близких не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Украине и Германии.

Белгородский филиал Почты России расширил ассортимент новогодних сюрпризов. Помимо традиционного именного письма от Деда Мороза здесь можно заказать 12 разнообразных подарков – от наборов игрушек и книжек до компьютерных и настольных игр. Письмо от Деда Мороза стоит 120 рублей по России и 200 рублей при отправке за рубеж, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала Почты России.

В прошлом году жители Белгородской области заказали через почту 1 784 писем и 1 727 новогодних подарков.

Заказы на подарки и поздравления принимаются до 23 декабря в любом отделении почтовой связи Белгородской области или на официальном сайте Почты России http://www.russianpost.ru.

Рассылка заказанных поздравлений начнётся 1 декабря. Получив извещение, адресат в течение двух месяцев сможет забрать подарок в почтовом отделении. Всё это время он будет храниться там бесплатно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Новый год#Дед мороз#Почта россии#Поздравление
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