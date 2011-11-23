Белгородские почтовики принимают заявки на подарки от Деда Мороза

Posted 23 ноября 2011,, 12:21
Published 23 ноября 2011,, 12:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородский филиал Почты России расширил ассортимент новогодних сюрпризов. Помимо традиционного именного письма от Деда Мороза здесь можно заказать 12 разнообразных подарков – от наборов игрушек и книжек до компьютерных и настольных игр. Письмо от Деда Мороза стоит 120 рублей по России и 200 рублей при отправке за рубеж, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала Почты России.
В прошлом году жители Белгородской области заказали через почту 1 784 писем и 1 727 новогодних подарков.
Заказы на подарки и поздравления принимаются до 23 декабря в любом отделении почтовой связи Белгородской области или на официальном сайте Почты России http://www.russianpost.ru.
Рассылка заказанных поздравлений начнётся 1 декабря. Получив извещение, адресат в течение двух месяцев сможет забрать подарок в почтовом отделении. Всё это время он будет храниться там бесплатно.