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Posted 9 ноября 2011,, 06:08

Published 9 ноября 2011,, 06:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Для борьбы с пробками на дорогах власти предлагают изменить график работы организаций и школ

9 ноября 2011, 06:08
Начало уроков в школах Белгорода могут перенести на полчаса позже. Также планируется изменить график работы бюджетных организаций и учреждений областного центра. Об этом было сказано в ходе заседания малого правительства области. Как считают региональные власти, такие меры помогут разгрузить городские магистрали в часы пик.
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Работа

Как сообщает пресс-служба областной Думы, в настоящее время в Белгороде насчитывается 398 бюджетных организаций и учреждений, при этом 226 из них – муниципальные, 37 – областные и 135 – федеральные. Более 43 тысяч человек ежедневно в одно и то же время из разных уголков областного центра и пригородов едут на работу в эти организации , а число людей, которые пользуются услугами этих бюджетных учреждений, можно только предположить.

Что же касается школ Белгорода, то 14 % учащихся едут на занятия в городские учебные заведения из пригородов областного центра. «Школьников на занятия везут родители, на личных авто, и это тоже создаёт пробки на дорогах », – отметил заместитель руководителя администрации губернатора области Руслан Терещенко. Если же перенести время начала уроков хотя бы на полчаса, то это уже повлияет на ситуацию на главных городских магистралях.

Так, предлагается начинать уроки в 8:30 минут (для четырёх школ , в которых ранее занятия начинались ровно в 8:00.) и в 9 часов. А начало работы на предприятиях и в организациях также планируется дифференцировать.

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