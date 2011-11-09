Для борьбы с пробками на дорогах власти предлагают изменить график работы организаций и школ

Как сообщает пресс-служба областной Думы, в настоящее время в Белгороде насчитывается 398 бюджетных организаций и учреждений, при этом 226 из них – муниципальные, 37 – областные и 135 – федеральные. Более 43 тысяч человек ежедневно в одно и то же время из разных уголков областного центра и пригородов едут на работу в эти организации , а число людей, которые пользуются услугами этих бюджетных учреждений, можно только предположить.