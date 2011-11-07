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Posted 7 ноября 2011,, 11:54

Published 7 ноября 2011,, 11:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области прокуратура защитила жилищные права ветеранов

7 ноября 2011, 11:54
Прокуратура Новооскольского района проверила жилищные условия двух ветеранов Великой Отечественной войны.

Работники прокуратуры выехали на место проживания стариков и установили, что в доме вдовы участника Великой Отечественной войны (1920 г.р.) отсутствует газовое отопление и водоснабжение. А домовладение другого участника войны (1929 г.р.) частично уничтожено при пожаре в ночь с 24 на 25 июля 2011 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры . Однако старики не обращались в органы местного самоуправления для постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. О том, что они имеют на это право , им разъяснила прокуратура .

Ветеранов поставили на учёт как нуждающихся в улучшении жилья, а должностным лицам администраций сельских поселений указали на необходимость оказать помощь ветеранам в сборе документов. Предоставление жилья находится на контроле прокуратуры , отметили в пресс-службе ведомства.

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