Денис Лебедев после победы над Джеймсом Тони поборется за чемпионский титул WBA

Posted 7 ноября 2011,, 07:11
Published 7 ноября 2011,, 07:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
После боя Лебедев признался, что бой с Тони дался ему сложнее, чем предыдущий поединок с Роем Джонсом. Кроме того, по словам Дениса , он не ставил перед собой цель обязательно нокаутировать соперника. «Я понимал, что Тони провёл свыше 80 боёв, и за это время никому не удалось уложить его, – цитирует россиянина портал «Чемпионат.com» . Я видел в глазах Джеймса готовность ответить в любой момент, Тони был опасен с первой и до последней минуты».
В бою с Тони Лебедев завоевал титул временного чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA (до 90,7 кг). Спустя сутки, 5 ноября, в Голливуде защиту своего титула успешно провёл действующий чемпион панамец Гильермо Джонс, который в шестом раунде техническим нокаутом победил Майкла Мэрроуна из США. По правилам WBA , теперь Джонс обязан встретиться в титульном поединке с Лебедевым . Однако панамец не скрывает своих намерений перейти в супертяжёлую категорию, чтобы померяться силами с братьями Кличко. Если Джонс откажется от встречи с Денисом Лебедевым , то староосколец получит титул чемпиона мира без боя.