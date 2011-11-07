Денис Лебедев после победы над Джеймсом Тони поборется за чемпионский титул WBA

После боя Лебедев признался, что бой с Тони дался ему сложнее, чем предыдущий поединок с Роем Джонсом. Кроме того, по словам Дениса , он не ставил перед собой цель обязательно нокаутировать соперника. «Я понимал, что Тони провёл свыше 80 боёв, и за это время никому не удалось уложить его, – цитирует россиянина портал «Чемпионат.com» . Я видел в глазах Джеймса готовность ответить в любой момент, Тони был опасен с первой и до последней минуты».