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Posted 7 ноября 2011,, 07:11

Published 7 ноября 2011,, 07:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Денис Лебедев после победы над Джеймсом Тони поборется за чемпионский титул WBA

7 ноября 2011, 07:11
Старооскольский боксёр Денис Лебедев, выступающий в первом тяжёлом весе, 4 ноября в двенадцатираундовом поединке по очкам победил американца Джеймса Тони и стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Этот титул даёт Денису право сразиться за звание чемпиона мира.

Россиянин за весь бой так и не отправил 43-летнего американца в нокаут, но одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра, следившие за поединком Лебедева и Тони на арене «Мегаспорт», отдали победу Денису с одинаковым счётом 120:108.

После боя Лебедев признался, что бой с Тони дался ему сложнее, чем предыдущий поединок с Роем Джонсом. Кроме того, по словам Дениса , он не ставил перед собой цель обязательно нокаутировать соперника. «Я понимал, что Тони провёл свыше 80 боёв, и за это время никому не удалось уложить его, – цитирует россиянина портал «Чемпионат.com» . Я видел в глазах Джеймса готовность ответить в любой момент, Тони был опасен с первой и до последней минуты».

В бою с Тони Лебедев завоевал титул временного чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA (до 90,7 кг). Спустя сутки, 5 ноября, в Голливуде защиту своего титула успешно провёл действующий чемпион панамец Гильермо Джонс, который в шестом раунде техническим нокаутом победил Майкла Мэрроуна из США. По правилам WBA , теперь Джонс обязан встретиться в титульном поединке с Лебедевым . Однако панамец не скрывает своих намерений перейти в супертяжёлую категорию, чтобы померяться силами с братьями Кличко. Если Джонс откажется от встречи с Денисом Лебедевым , то староосколец получит титул чемпиона мира без боя.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Бой#Денис лебедев#Деймс тони#Wba
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