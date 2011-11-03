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Posted 3 ноября 2011,, 14:02

Published 3 ноября 2011,, 14:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На кону боя Лебедев – Тони стоит временный титул WBA

3 ноября 2011, 14:02
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально объявила, что старооскольский боксёр Денис Лебедев и американец Джеймс Тони 4 ноября проведут поединок за временный чемпионский титул. Победитель получит право сразиться с действующим чемпионом – тяжеловесом из Панамы Гильерме Джонсом.

Напомним, что бой Лебедева с американцем состоится в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Как постановило руководство ассоциации, на кону встречи стоит титул временного чемпиона мира по версии ассоциации в весе до 90,7 кг.

Согласно опубликованному на днях октябрьскому рейтингу WBA , Денис Лебедев занимает в нём третье место, опережая своего завтрашнего оппонента на одну строчку. Действующий чемпион мира Гильерме Джонс 5 ноября будет защищать свой титул в поединке с заведомо слабым соперником, поэтому WBA обяжет его в ближайшее время сразиться со временным чемпионом, т. е. победителем схватки Лебедев Тони .

Бой россиянина с американцем можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Россия 2» вечером 4 ноября. Трансляция боксёрского шоу начнётся в 17:55.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Денис лебедев#Бокс#Ринг
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