На кону боя Лебедев – Тони стоит временный титул WBA

Согласно опубликованному на днях октябрьскому рейтингу WBA , Денис Лебедев занимает в нём третье место, опережая своего завтрашнего оппонента на одну строчку. Действующий чемпион мира Гильерме Джонс 5 ноября будет защищать свой титул в поединке с заведомо слабым соперником, поэтому WBA обяжет его в ближайшее время сразиться со временным чемпионом, т. е. победителем схватки Лебедев – Тони .