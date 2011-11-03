На кону боя Лебедев – Тони стоит временный титул WBA

Posted 3 ноября 2011,, 14:02
Published 3 ноября 2011,, 14:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно опубликованному на днях октябрьскому рейтингу WBA , Денис Лебедев занимает в нём третье место, опережая своего завтрашнего оппонента на одну строчку. Действующий чемпион мира Гильерме Джонс 5 ноября будет защищать свой титул в поединке с заведомо слабым соперником, поэтому WBA обяжет его в ближайшее время сразиться со временным чемпионом, т. е. победителем схватки Лебедев – Тони .
Бой россиянина с американцем можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Россия 2» вечером 4 ноября. Трансляция боксёрского шоу начнётся в 17:55.