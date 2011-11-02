Власти Белгорода взялись помочь обманутым дольщикам

Posted 2 ноября 2011,, 08:32
Published 2 ноября 2011,, 08:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, суд признал директора компании «Белгород-Центросоюз» И. Морозова виновным в хищении более 30 миллионов рублей граждан-дольщиков и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако дольщики своих квартир так и не получили.
Как сообщает служба информации администрации Белгорода, Владимир Фальков заявил, что для решения вопроса с недостроенным домом пострадавшим необходимо объединиться в организацию - кооператив для заключения соглашения с органами муниципальной власти, которые возьмут на себя работы по завершению строительства дома, а также будут представлять интересы обманутых граждан в суде.
Владимир Фальков так прокомментировал ситуацию журналистам телерадиокомпании «Белый город»: «Один подъезд можно закончить в течение максимум двух-трёх месяцев, а работы по завершению строительства второго подъезда займут шесть-семь месяцев».