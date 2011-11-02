Власти Белгорода взялись помочь обманутым дольщикам

31 октября первый заместитель главы администрации Белгорода Олег Абрамов и начальник городского департамента строительства и архитектуры Владимир Фальков встретились с теми, кто ещё в 2003 году вложил свои средства в строительство жилого многоквартирного дома на улице Архиерейской. В результате обмана со стороны застройщика 66 человек остались без обещанных квартир.