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Posted 2 ноября 2011,, 08:32

Published 2 ноября 2011,, 08:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Власти Белгорода взялись помочь обманутым дольщикам

2 ноября 2011, 08:32
31 октября первый заместитель главы администрации Белгорода Олег Абрамов и начальник городского департамента строительства и архитектуры Владимир Фальков встретились с теми, кто ещё в 2003 году вложил свои средства в строительство жилого многоквартирного дома на улице Архиерейской. В результате обмана со стороны застройщика 66 человек остались без обещанных квартир.

Напомним, суд признал директора компании «Белгород-Центросоюз» И. Морозова виновным в хищении более 30 миллионов рублей граждан-дольщиков и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако дольщики своих квартир так и не получили.

Как сообщает служба информации администрации Белгорода, Владимир Фальков заявил, что для решения вопроса с недостроенным домом пострадавшим необходимо объединиться в организацию - кооператив для заключения соглашения с органами муниципальной власти, которые возьмут на себя работы по завершению строительства дома, а также будут представлять интересы обманутых граждан в суде.

Владимир Фальков так прокомментировал ситуацию журналистам телерадиокомпании «Белый город»: «Один подъезд можно закончить в течение максимум двух-трёх месяцев, а работы по завершению строительства второго подъезда займут шесть-семь месяцев».

#Новости#Город#Мария#Архиерейская#Дольщик#Обманутый дольщик#Белгород-центрсоюз
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