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Posted 27 октября 2011,, 13:59

Published 27 октября 2011,, 13:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области хотят штрафовать за бесстыдство

27 октября 2011, 13:59
Сегодня Белгородская областная Дума в первом чтении приняла изменения в Закон области «Об административных правонарушениях». Теперь в регионе будут штрафовать за нарушение норм нравственности и «проявление бесстыдства»: справление нужды в общественных местах, обнажение интимных частей тела. Среди новых административных правонарушений – издевательство над больными и престарелыми людьми.

Законопроект сегодня представил и.о. начальника правового управления администрации губернатора Белгородской области Евгений Петров. Инициатива миновала обсуждение в комитетах облдумы и была сегодня утром до заседания заксобрания одобрена советом думы.

От имени администрации губернатора в закон об административных правонарушениях вносится дополнение в виде ст. 6.22. Согласно её содержанию, «совершение деяний, сопровождаемых нарушением общепринятых норм нравственности и проявлением бесстыдства (отправление естественных надобностей человека в общественных местах, подъездах жилых домов, публичное обнажение интимных участков тела, издевательство над больными, престарелыми лицами, находящимися в беспомощном состоянии)» повлечёт наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. А те же деяния, совершённые группой лиц, влекут штрафы в размере 5 тысяч.

Принятие таких поправок, по мнению инициаторов законопроекта, «необходимо в целях борьбы с нарушениями общепринятых норм нравственности, проявлением бесстыдства». Кстати, в советское время наказания за эти деяния существовали. В пояснительной записке к закону говорится о том, что в Уголовном кодексе РСФСР такие деяния квалифицировались по ч. 2 ст. 206, которая предполагала до пяти лет лишения свободы. Однако с 1 января 1997 года сначала в Уголовном кодексе РФ, а с 1 июля 2002 года и в КоАПе ответственность за такие деяния не установлена.

Пока законопроект принят только в первом чтении и ещё будет дорабатываться в Комитете по законодательству и вопросам местного самоуправления облдумы. Кстати, некоторые считают, что под действие этих норм могут попасть и стриптиз-шоу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Стриптиз#Бомжи#Нравственность#Бесстыдство#Мораль
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