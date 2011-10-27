В Белгородской области хотят штрафовать за бесстыдство

Принятие таких поправок, по мнению инициаторов законопроекта, «необходимо в целях борьбы с нарушениями общепринятых норм нравственности, проявлением бесстыдства». Кстати, в советское время наказания за эти деяния существовали. В пояснительной записке к закону говорится о том, что в Уголовном кодексе РСФСР такие деяния квалифицировались по ч. 2 ст. 206, которая предполагала до пяти лет лишения свободы. Однако с 1 января 1997 года сначала в Уголовном кодексе РФ, а с 1 июля 2002 года и в КоАПе ответственность за такие деяния не установлена.