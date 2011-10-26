В Белгороде прошла акция в помощь бездомным животным

Posted 26 октября 2011,, 14:21
Published 26 октября 2011,, 14:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В рамках акции состоялись мастер-классы парикмахерского искусства и визажа с участием профессиональных мастеров, демонстрация причёсок и «кошачьего» макияжа. Участники мастер-классов и все желающие внесли посильную материальную помощь, которая пойдёт на стерилизацию бездомных кошек, лекарственные препараты и корм для животных. На специальном стенде каждый оставил след со своим именем и пожеланиями.
Организатором мероприятия стала областная волонтёрская организация «Молодой доброволец региона». В Белгородском регионе она образована 6 сентября 2011 года и уже объединяет более 24 тысяч человек, в основном студентов и школьников. Они занимаются различной волонтёрской деятельностью: социально-бытовой помощью , работой с незащищёнными слоями населения, заботой о бездомных животных .
Все, кому небезразлична судьба бездомных животных, могут связаться с группой «Молодой доброволец региона» на сайте «Вконтакте», либо пообщаться с руководителем организации Анной Бирюковой в Центре молодёжных инициатив по адресу: ул. Студенческая, 17а, с 9:00 до 21:00.