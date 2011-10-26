В Белгороде прошла акция в помощь бездомным животным

В рамках акции состоялись мастер-классы парикмахерского искусства и визажа с участием профессиональных мастеров, демонстрация причёсок и «кошачьего» макияжа. Участники мастер-классов и все желающие внесли посильную материальную помощь, которая пойдёт на стерилизацию бездомных кошек, лекарственные препараты и корм для животных. На специальном стенде каждый оставил след со своим именем и пожеланиями.