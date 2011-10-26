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Posted 26 октября 2011,, 14:21

Published 26 октября 2011,, 14:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде прошла акция в помощь бездомным животным

26 октября 2011, 14:21
В Центре молодёжных инициатив Белгорода прошла благотворительная акция «Мне не нужна порода, мне просто нужен друг». Её цель – собрать средства для помощи бездомным животным.

В рамках акции состоялись мастер-классы парикмахерского искусства и визажа с участием профессиональных мастеров, демонстрация причёсок и «кошачьего» макияжа. Участники мастер-классов и все желающие внесли посильную материальную помощь, которая пойдёт на стерилизацию бездомных кошек, лекарственные препараты и корм для животных. На специальном стенде каждый оставил след со своим именем и пожеланиями.

Организатором мероприятия стала областная волонтёрская организация «Молодой доброволец региона». В Белгородском регионе она образована 6 сентября 2011 года и уже объединяет более 24 тысяч человек, в основном студентов и школьников. Они занимаются различной волонтёрской деятельностью: социально-бытовой помощью , работой с незащищёнными слоями населения, заботой о бездомных животных .

Все, кому небезразлична судьба бездомных животных, могут связаться с группой «Молодой доброволец региона» на сайте «Вконтакте», либо пообщаться с руководителем организации Анной Бирюковой в Центре молодёжных инициатив по адресу: ул. Студенческая, 17а, с 9:00 до 21:00.

#Новости#Город#Мария#Бездомные животные#Благотворительная акция#Молодой доброволец региона
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