Белгородская область – десятая по доступности ипотеки

2011 год пока наиболее благоприятный в истории российской ипотеки , однако нынешние ставки существенно снижаться сейчас не будут. «В ближайшем будущем на заметное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам вряд ли стоит рассчитывать, но в течение 3–5 лет они в среднем по стране могут опуститься ниже 10 % годовых, а в ряде регионов с учетом государственной поддержки будет вполне реально взять кредит под 7–9 % годовых. Это приведёт к тому, что круг потенциальных ипотечных заёмщиков вырастет в 2–3 раза», – отмечают эксперты.