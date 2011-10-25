Белгородская область – десятая по доступности ипотеки

Posted 25 октября 2011,, 10:03
Published 25 октября 2011,, 10:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородская область заняла в рейтинге десятую строчку. По итогам января – августа 2011 года средняя ипотечная ставка в регионе составила 11,9 %. С аналогичным показателем на десятом месте оказались сразу семь субъектов РФ. На конец августа в Белгородской области было выдано 2 208 ипотечных кредитов на 2 млрд 351 млн рублей. Средний размер такого кредита в регионе – 1,06 млн рублей. Всего же на 1 сентября этого года общая задолженность жителей области по ипотеке составляет 6 млрд 404 рублей.
Эксперты РИА-Аналитика отмечают, что восстановление спроса на ипотеку в России постепенно началось с 2010 года. По итогам 2006-го в среднем по стране средневзвешенная ставка по рублёвым ипотечным кредитам была на уровне 13,7 % годовых, в 2008 году – 12,9 %, в 2010-м – 13,1 %, а по итогам января – августа 2011-го – уже 12,1 %.
2011 год пока наиболее благоприятный в истории российской ипотеки , однако нынешние ставки существенно снижаться сейчас не будут. «В ближайшем будущем на заметное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам вряд ли стоит рассчитывать, но в течение 3–5 лет они в среднем по стране могут опуститься ниже 10 % годовых, а в ряде регионов с учетом государственной поддержки будет вполне реально взять кредит под 7–9 % годовых. Это приведёт к тому, что круг потенциальных ипотечных заёмщиков вырастет в 2–3 раза», – отмечают эксперты.