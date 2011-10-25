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Posted 25 октября 2011,, 10:03

Published 25 октября 2011,, 10:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область – десятая по доступности ипотеки

25 октября 2011, 10:03
Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» опубликовал рейтинг российских регионов по ипотечным ставкам на основании данных Центробанка о выданных ипотечных кредитах за восемь месяцев 2011 года и несколько предыдущих лет.

В рейтинге регионы распределились по уровню средней процентной ставки по выданным ипотечным кредитам в рублях в 2011 году. Лидером стала Курганская область, где средняя ставка составила 9,7 %. В число лучших вошли Удмуртия (10,7 %), Дагестан и Карелия (по 11,5 %).

Белгородская область заняла в рейтинге десятую строчку. По итогам января – августа 2011 года средняя ипотечная ставка в регионе составила 11,9 %. С аналогичным показателем на десятом месте оказались сразу семь субъектов РФ. На конец августа в Белгородской области было выдано 2 208 ипотечных кредитов на 2 млрд 351 млн рублей. Средний размер такого кредита в регионе – 1,06 млн рублей. Всего же на 1 сентября этого года общая задолженность жителей области по ипотеке составляет 6 млрд 404 рублей.

Эксперты РИА-Аналитика отмечают, что восстановление спроса на ипотеку в России постепенно началось с 2010 года. По итогам 2006-го в среднем по стране средневзвешенная ставка по рублёвым ипотечным кредитам была на уровне 13,7 % годовых, в 2008 году – 12,9 %, в 2010-м – 13,1 %, а по итогам января – августа 2011-го – уже 12,1 %.

2011 год пока наиболее благоприятный в истории российской ипотеки , однако нынешние ставки существенно снижаться сейчас не будут. «В ближайшем будущем на заметное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам вряд ли стоит рассчитывать, но в течение 3–5 лет они в среднем по стране могут опуститься ниже 10 % годовых, а в ряде регионов с учетом государственной поддержки будет вполне реально взять кредит под 7–9 % годовых. Это приведёт к тому, что круг потенциальных ипотечных заёмщиков вырастет в 2–3 раза», – отмечают эксперты.

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