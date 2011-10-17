Белгородцы приняли участие в осеннем фотокроссе

«Геометрия вокруг нас» призывала найти нечто геометрическое в окружающем мире. Сама фотография основана на этой науке, и найти подобные кадры фотографам не составило труда, но потребовало наблюдательности и выдумки. Не меньше фантазии проявили участники, чтобы найти «знакомые всё лица»: наверное, это задание стало самым юмористическим из предложенных испытаний. Задание «Минздрав предупреждает» также выполнялось с юмором, порой – с чёрным.