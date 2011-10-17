Белгородцы приняли участие в осеннем фотокроссе

Posted 17 октября 2011,, 11:32
Published 17 октября 2011,, 11:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Главной темой фотомарафона организаторы выбрали осень. Необходимо было выполнить девять заданий, на которые отводилось ровно четыре часа. Первое называлось «Осень вдруг напомнила душе о самом главном». Одним осень напомнила об учёбе в школе, другим – как запасти продукты на зиму, третьим – об исторических событиях. В очередном задании «Оранжевый кадр» фотографы показали все краски октябрьской поры.
Было ещё и краеведческое испытание: по архитектурному фрагменту участники искали определённое место. Оказалось, что все фотографы неплохо знают географию родного города. Задание «Птица высокого полёта» дало простор воображению – каких только птиц ни представили участники фотокросса , вплоть до нелетающих и вообще не птиц.
«Геометрия вокруг нас» призывала найти нечто геометрическое в окружающем мире. Сама фотография основана на этой науке, и найти подобные кадры фотографам не составило труда, но потребовало наблюдательности и выдумки. Не меньше фантазии проявили участники, чтобы найти «знакомые всё лица»: наверное, это задание стало самым юмористическим из предложенных испытаний. Задание «Минздрав предупреждает» также выполнялось с юмором, порой – с чёрным.
В итоге фотокросс получился интересным как по содержанию, так и по результатам. Победителями стали две команды – «2х2» и «Ксюна», набравшие одинаковое количество баллов и разделившие первое место. Самый юный участник – шестилетний Саша Жихов – в фотокроссе участвовал первый раз, итогом стала его первая победа (в составе команды «2х2»).
Все участники фотоконкурса получили памятные подарки и сертификаты, а победители – дипломы и ценные призы.
Александр Александров