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Posted 17 октября 2011,, 11:32

Published 17 октября 2011,, 11:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы приняли участие в осеннем фотокроссе

17 октября 2011, 11:32
В Белгороде прошёл городской конкурс «Осенний фотокросс». В нём приняли участие 17 команд, в том числе и фотолюбители из области. Организатором мероприятия выступила галерея фотоискусства имени Собровина.

Главной темой фотомарафона организаторы выбрали осень. Необходимо было выполнить девять заданий, на которые отводилось ровно четыре часа. Первое называлось «Осень вдруг напомнила душе о самом главном». Одним осень напомнила об учёбе в школе, другим – как запасти продукты на зиму, третьим – об исторических событиях. В очередном задании «Оранжевый кадр» фотографы показали все краски октябрьской поры.

Было ещё и краеведческое испытание: по архитектурному фрагменту участники искали определённое место. Оказалось, что все фотографы неплохо знают географию родного города. Задание «Птица высокого полёта» дало простор воображению – каких только птиц ни представили участники фотокросса , вплоть до нелетающих и вообще не птиц.

«Геометрия вокруг нас» призывала найти нечто геометрическое в окружающем мире. Сама фотография основана на этой науке, и найти подобные кадры фотографам не составило труда, но потребовало наблюдательности и выдумки. Не меньше фантазии проявили участники, чтобы найти «знакомые всё лица»: наверное, это задание стало самым юмористическим из предложенных испытаний. Задание «Минздрав предупреждает» также выполнялось с юмором, порой – с чёрным.

В итоге фотокросс получился интересным как по содержанию, так и по результатам. Победителями стали две команды – «2х2» и «Ксюна», набравшие одинаковое количество баллов и разделившие первое место. Самый юный участник – шестилетний Саша Жихов – в фотокроссе участвовал первый раз, итогом стала его первая победа (в составе команды «2х2»).

Все участники фотоконкурса получили памятные подарки и сертификаты, а победители – дипломы и ценные призы.

Александр Александров

#Новости#Культура#Мария
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