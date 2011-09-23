С 3 ноября между Белгородом и Санкт-Петербургом открывается прямое воздушное сообщение

Для справки: Saab 2000 – турбовинтовой самолёт шведской компании Saab. Одно из самых скоростных турбовинтовых воздушных суден. Крейсерская скорость 650 км/ч. Рассчитан на перевозку 50 пассажиров в компоновке 2+1 (два кресла с одной стороны, и одно – с другой). Дальность полёта до 2 300 км, а максимальная высота - 9 100 м. Saab 2000 оснащён двигателями AE2100A компании Rolls-Royce мощностью 4 155 л.с. каждый. Ширина салона 2,18 м, высота – 1,8 м.