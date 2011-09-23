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Posted 23 сентября 2011,, 11:43

Published 23 сентября 2011,, 11:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С 3 ноября между Белгородом и Санкт-Петербургом открывается прямое воздушное сообщение

23 сентября 2011, 11:43
Авиасообщения между северной столицей и городом первого салюта не было 12 лет. Его возобновляет компания «Полёт».

Как отметили в авиакомпании, решение об открытии рейса с началом зимней навигации принято в связи с увеличением пассажиропотока между Санкт-Петербургом и Белгородом. Рейс будет выполняться с 3 ноября по четвергам на самолётах SAAB-2000. Минимальная стоимость билета в одном направлении (без сборов) 3 900 рублей.

Для справки: Saab 2000 – турбовинтовой самолёт шведской компании Saab. Одно из самых скоростных турбовинтовых воздушных суден. Крейсерская скорость 650 км/ч. Рассчитан на перевозку 50 пассажиров в компоновке 2+1 (два кресла с одной стороны, и одно – с другой). Дальность полёта до 2 300 км, а максимальная высота - 9 100 м. Saab 2000 оснащён двигателями AE2100A компании Rolls-Royce мощностью 4 155 л.с. каждый. Ширина салона 2,18 м, высота – 1,8 м.

#Новости#Город#Аэропорт#Мария#Санкт-петербург#Полет
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