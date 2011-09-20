Старооскольская «Алина» проиграла московской «Алёнке»

Очередной раунд судебных споров «Алёнки» и «Алины» закончился в пользу московских производителей. Московский арбитражный суд 17 июня вынес решение о запрете выпуска старооскольцами шоколада «Алина», т. к. они, по мнению суда, паразитировали на товарном знаке «Алёнка». Шоколадки оказались слишком похожи. Со «Славянки» взыскали 300 000 рублей и ещё по 10 000 рублей с двух компаний, занимавшихся продажами «Алин». Хотя изначально «Красный Октябрь» требовал взыскать 4,98 млн рублей.