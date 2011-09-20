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Posted 20 сентября 2011,, 07:12

Published 20 сентября 2011,, 07:12

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольская «Алина» проиграла московской «Алёнке»

20 сентября 2011, 07:12
Девятый арбитражный апелляционный суд (9ААС) оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы (АСГМ), запретившего старооскольской фабрике «Славянка» выпуск шоколада под брендом «Алина».

Очередной раунд судебных споров «Алёнки» и «Алины» закончился в пользу московских производителей. Московский арбитражный суд 17 июня вынес решение о запрете выпуска старооскольцами шоколада «Алина», т. к. они, по мнению суда, паразитировали на товарном знаке «Алёнка». Шоколадки оказались слишком похожи. Со «Славянки» взыскали 300 000 рублей и ещё по 10 000 рублей с двух компаний, занимавшихся продажами «Алин». Хотя изначально «Красный Октябрь» требовал взыскать 4,98 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе, несмотря на просьбы «Славянки» приостановить производство по настоящему делу. Как сообщает Pravo.ru, старооскольская фабрика просила суд подождать до разрешения своего разбирательства с Палатой по патентным спорам, которая признала предоставление правовой охраны бренду «Алина» недействительным. Намечено оно было на 18 октября. 9ААС ждать отказался.

Стороны спора уже второй раз проходят цикл АСГМ и 9ААС. Причём ранее обе инстанции поддерживали «Славянку». Однако кассация посчитала, что исследование схожести изображений в отдельности от рассмотрения идентичности названий привели в итоге к неправильным выводам судов первой и второй инстанций. Федеральный арбитражный суд Московского округа 14 апреля 2011 года отменил решение и постановления нижестоящих инстанций, отправив дело о шоколадках на новое рассмотрение.

Отметим, что товарный знак «Алина» был зарегистрирован в 2003 году, «Алёнка» — тремя годами раньше. В настоящее время выпуск «Алины» остановлен.

#Новости#Экономика#Мария#Арбитражный суд#Кондитерская фабрика славянка#Товарный знак#Алёнка#Алина
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