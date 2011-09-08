Олег Полухин: На федеральном уровне нас оценивают по явке избирателей в день голосования

«Я могу напомнить, что на выборах 2007 года у нас была самая высокая явка в ЦФО. А на выборах президента в 2008 году мы заняли второе место после Тамбовской области по явке. И очень неплохая явка у нас была при проведении выборов в Белгородскую областную Думу в октябре прошлого года. По крайней мере, ни у одного региона в ЦФО такой явки не было, – подчеркнул первый вице-губернатор. – Нам очень бы хотелось, чтобы мы подтвердили свою марку».