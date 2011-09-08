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Posted 8 сентября 2011, 11:55

Published 8 сентября 2011, 11:55

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Полухин: На федеральном уровне нас оценивают по явке избирателей в день голосования

8 сентября 2011, 11:55
Первый вице-губернатор Белгородской области Олег Полухин призвал организаторов выборов обеспечить качественное информационное сопровождение выборов 4 декабря, дабы регион сохранил «марку» одного из активно голосующих.
Сюжет
Выборы

«Явка один из серьёзных показателей, по которому оценивают всю организационную работу, которая проводится в регионе, работу избирательной комиссии. На федеральном уровне нас оценивают по явке избирателей в день голосования. И мы всегда отличались достаточно высокой явкой», – рассказал Олег Полухин.

«Я могу напомнить, что на выборах 2007 года у нас была самая высокая явка в ЦФО. А на выборах президента в 2008 году мы заняли второе место после Тамбовской области по явке. И очень неплохая явка у нас была при проведении выборов в Белгородскую областную Думу в октябре прошлого года. По крайней мере, ни у одного региона в ЦФО такой явки не было, – подчеркнул первый вице-губернатор. – Нам очень бы хотелось, чтобы мы подтвердили свою марку».

#Новости#Явка#Избиратель#Выборы#Общество#Денис Объедкин
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