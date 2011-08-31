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Posted 31 августа 2011, 18:28

Published 31 августа 2011, 18:28

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Константин Владимирович Церазов: «Август заставил инвесторов изрядно понервничать»

31 августа 2011, 18:28
Последний месяц лета стал одним из самых неудачных для российского рынка. Вместе с тем, попытка отыграть потери в конце августа говорит о предпосылках роста.

О причинах снижения рынка в августе и его перспективах на сентябрь рассказал в нашем интервью Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov), заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог».

Август заставил инвесторов изрядно понервничать. Индекс ММВБ за месяц рухнул на 9,3%, индекс РТС потерял 12%. Причиной обвала стало заявление агентства Standard & Poor's о снижении кредитного рейтинга США с «ААА» до «АА+» с прогнозом дальнейшего понижения. Наш рынок отреагировал паническими распродажами, ударом для рынка стало и снижение мировых цен на нефть.

Константин Владимирович Церазов: «Позитивом стал рост нефтяных цен, которые закрепились к концу месяца выше отметки $110 за баррель марки Brent»Константин Владимирович Церазов: «Позитивом стал рост нефтяных цен, которые закрепились к концу месяца выше отметки $110 за баррель марки Brent»
Константин Владимирович Церазов: «Позитивом стал рост нефтяных цен, которые закрепились к концу месяца выше отметки $110 за баррель марки Brent»
Фото: пресс-служба «Тройка Диалог»

Вторая половина августа прошла под знаком стабилизации. По мнению бизнесмена Константина Церазова, оптимизма инвесторам прибавили выступления председателя ФРС США Б. Бернанке, рынки восприняли его речь как обещание очередной программы смягчения. Позитивом стал рост нефтяных цен, которые закрепились к концу месяца выше отметки $110 за баррель марки Brent.

Наибольшим спросом в августе пользовались бумаги Ростелекома на новостях о включении акций в индекс MSCI, а также акции нефтяников на фоне роста цен на углеводороды. Неплохой рост показывали бумаги Сбербанка, а также НЛМК и «Уралкалия».

В фаворитах в сентябре будут оставаться бумаги компаний нефтяного сектора, считает эксперт. В частности, Константин Владимирович Церазов рекомендует инвесторам обратить внимание на «Лукойл», который выпустил в августе сильный отчет по итогам I полугодия 2011 года. Также интересны бумаги «Газпрома» и «Роснефти». Среди металлургов эксперт отметил акции НЛМК, а также «ПолюсЗолото» и «Полиметалл», чья привлекательность обусловлена ростом мировых цен на драгметаллы.

В сентябре рынки будут поддерживаться ожиданиями новых программ стимулирования от ФРС США. Благоприятный внешний фон позволит российскому рынку показать рост, по крайней мере в краткосрочной перспективе и снять перекупленность. «Мы не ожидаем безудержного роста, но прогнозируем планомерное восстановление отечественных индексов после августовского обвала в рамках мировых трендов», — заключил Церазов Константин.

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