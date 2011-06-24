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Posted 24 июня 2011,, 12:00

Published 24 июня 2011,, 12:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сегодня «Белгородской правде» – 94 года

24 июня 2011, 12:00
«Белгородская правда» – одна из старейших газет в России. Впервые издание вышло 24 июня 1917 года.

Однако «Белгородской правдой» газета стала не сразу. Первый и второй номера «издания Совета рабочих и солдатских депутатов г. Белгорода» назывались «Воля народа». С десятого номера – от 18 августа 1917 года – это «Известия Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов». Затем название газеты менялось несколько раз: «Вестник Белгородского революционного комитета», «Красная победа», «Трудовой день», «Белгородская газета». Впервые под названием «Белгородская правда» газета вышла 12 марта 1921 года. Статус областной она получила в 1954 году, вместе с образованием Белгородской области.

Сегодня «Белгородка» выходит четыре раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и субботам. Кроме того, у издания есть сайт, где можно прочесть все материалы, опубликованные в газете. Коллектив ИА «Бел.Ру» желает редакционному коллективу «Белгородской правды» стойкости, творческих находок и процветания.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Газета#Белгородские известия
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