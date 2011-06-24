Сегодня «Белгородской правде» – 94 года

Однако «Белгородской правдой» газета стала не сразу. Первый и второй номера «издания Совета рабочих и солдатских депутатов г. Белгорода» назывались «Воля народа». С десятого номера – от 18 августа 1917 года – это «Известия Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов». Затем название газеты менялось несколько раз: «Вестник Белгородского революционного комитета», «Красная победа», «Трудовой день», «Белгородская газета». Впервые под названием «Белгородская правда» газета вышла 12 марта 1921 года. Статус областной она получила в 1954 году, вместе с образованием Белгородской области.