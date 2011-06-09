Николай Рыжков: Бедным людям не до благотворительности, им особо делиться нечем

Posted 9 июня 2011,, 07:55
Published 9 июня 2011,, 07:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно итогам исследования, Россия заняла 138-е место в мире. Только 6 % опрошенных делают благотворительные пожертвования, 20 % занимаются волонтёрской работой, 29 % помогают нуждающимся. Первое и второе места в рейтинге разделили Австралия и Новая Зеландия. Далее следуют Канада и Ирландия. В первой десятке также Швейцария, США, Нидерланды, Великобритания, Шри-Ланка и Австрия. Между тем по итогам 2010 года Москва вновь заняла первое место в мире по числу миллиардеров, а Россия в целом официально признана европейским лидером в этой категории.
Сенатор от Белгородской области Николай Рыжков в интервью агентству Regions.ru заметил, что считает одной из причин низкого вовлечения россиян в благотворительность бедность наших сограждан. По данным агентства, в России почти каждый пятый имеет доход ниже прожиточного минимума, каждый десятый получает пенсию по инвалидности, в стране более 100 тыс. сирот.
«Бедным людям не до благотворительности, им особо делиться нечем», – заявил сенатор, добавив, что «в своей массе россияне бедны, еле-еле сводят концы с концами». Увеличить объём благотворительных средств парламентарий полагает возможным с помощью церкви и средств массовой информации.
Как кажется Рыжкову, благотворительная деятельность церкви в последние годы стала «намного активнее». «Чего нельзя сказать о СМИ», – выразил сожаление политик. На его взгляд, СМИ могли бы активней создавать в стране наиболее благоприятную атмосферу для занятия благотворительностью с помощью той же социальной рекламы. «Появился бы ролик со слоганом «Купи не яхту, а больницу», глядишь – дело бы сдвинулось с мёртвой точки», – заявил Рыжков.