Николай Рыжков: Бедным людям не до благотворительности, им особо делиться нечем

Согласно итогам исследования, Россия заняла 138-е место в мире. Только 6 % опрошенных делают благотворительные пожертвования, 20 % занимаются волонтёрской работой, 29 % помогают нуждающимся. Первое и второе места в рейтинге разделили Австралия и Новая Зеландия. Далее следуют Канада и Ирландия. В первой десятке также Швейцария, США, Нидерланды, Великобритания, Шри-Ланка и Австрия. Между тем по итогам 2010 года Москва вновь заняла первое место в мире по числу миллиардеров, а Россия в целом официально признана европейским лидером в этой категории.



Сенатор от Белгородской области Николай Рыжков в интервью агентству Regions.ru заметил, что считает одной из причин низкого вовлечения россиян в благотворительность бедность наших сограждан. По данным агентства, в России почти каждый пятый имеет доход ниже прожиточного минимума, каждый десятый получает пенсию по инвалидности, в стране более 100 тыс. сирот.