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Posted 7 июня 2011,, 08:51

Published 7 июня 2011,, 08:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Минрегион поставил Белгородскую область на седьмое место по социально-экономическому положению

7 июня 2011, 08:51
Министерство опубликовало доклад о ситуации в российских регионах по итогам первых четырёх месяцев 2011 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте Минрегиона, в целом по социально-экономическому положению Белгородская область находится на седьмом месте среди российских регионов.

Вместе с тем по развитию реального сектора экономики у региона пятое место, по уровню инвестиционной привлекательности – двадцатое, а по развитию бюджетной системы – второе. При этом ключевое влияние на попадание в двадцатку по инвестпривлекательности оказывали высокие показатели развития строительного комплекса, в том числе строительство жилья.

#Новости#Экономика#Мария#Экономразвитие#Минрегион
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