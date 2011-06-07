Минрегион поставил Белгородскую область на седьмое место по социально-экономическому положению

Вместе с тем по развитию реального сектора экономики у региона пятое место, по уровню инвестиционной привлекательности – двадцатое, а по развитию бюджетной системы – второе. При этом ключевое влияние на попадание в двадцатку по инвестпривлекательности оказывали высокие показатели развития строительного комплекса, в том числе строительство жилья.