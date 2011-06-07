Минрегион поставил Белгородскую область на седьмое место по социально-экономическому положению

Posted 7 июня 2011,, 08:51
Published 7 июня 2011,, 08:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно документу, опубликованному на сайте Минрегиона, в целом по социально-экономическому положению Белгородская область находится на седьмом месте среди российских регионов.
Вместе с тем по развитию реального сектора экономики у региона пятое место, по уровню инвестиционной привлекательности – двадцатое, а по развитию бюджетной системы – второе. При этом ключевое влияние на попадание в двадцатку по инвестпривлекательности оказывали высокие показатели развития строительного комплекса, в том числе строительство жилья.