Главный тренер «Сокола» считает, что «Салют» в 2012 году станет первым в зоне «Центр»

«Салют» по праву занимает первое место. К моему сожалению, каждый их футболист превосходит в отдельности каждого нашего. Мы долго не могли ничего создать впереди, а соперник использовал все свои моменты. Своих ребят я не могу ни в чём обвинить, они старались и бились до конца. Хочу поздравить своего коллегу. Это очень сильная команда. По-хорошему им завидую и думаю, что они уже в 2012 году решат свою задачу», – приводит слова Игоря Меньщикова портал OneDivision.