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Posted 6 июня 2011,, 09:28

Published 6 июня 2011,, 09:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Главный тренер «Сокола» считает, что «Салют» в 2012 году станет первым в зоне «Центр»

6 июня 2011, 09:28
Наставник саратовского клуба Игорь Меньщиков после матча с «Салютом» предположил, что белгородцам под силу решить задачу выхода в Футбольную национальную лигу уже в этом сезоне.
Сюжет
Футбол

«Салют» по праву занимает первое место. К моему сожалению, каждый их футболист превосходит в отдельности каждого нашего. Мы долго не могли ничего создать впереди, а соперник использовал все свои моменты. Своих ребят я не могу ни в чём обвинить, они старались и бились до конца. Хочу поздравить своего коллегу. Это очень сильная команда. По-хорошему им завидую и думаю, что они уже в 2012 году решат свою задачу», – приводит слова Игоря Меньщикова портал OneDivision.

В свою очередь главный тренер «Салюта» Максим Васильев отметил, что перед его командой не стоит конкретной задачи выйти в ФНЛ уже в этом сезоне: «Наш губернатор поставил цель подняться выше до 2013 года, так что у нас ещё есть время».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Максим васильев
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