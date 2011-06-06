Главный тренер «Сокола» считает, что «Салют» в 2012 году станет первым в зоне «Центр»

Posted 6 июня 2011,, 09:28
Published 6 июня 2011,, 09:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Салют» по праву занимает первое место. К моему сожалению, каждый их футболист превосходит в отдельности каждого нашего. Мы долго не могли ничего создать впереди, а соперник использовал все свои моменты. Своих ребят я не могу ни в чём обвинить, они старались и бились до конца. Хочу поздравить своего коллегу. Это очень сильная команда. По-хорошему им завидую и думаю, что они уже в 2012 году решат свою задачу», – приводит слова Игоря Меньщикова портал OneDivision.
В свою очередь главный тренер «Салюта» Максим Васильев отметил, что перед его командой не стоит конкретной задачи выйти в ФНЛ уже в этом сезоне: «Наш губернатор поставил цель подняться выше до 2013 года, так что у нас ещё есть время».