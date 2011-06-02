Белгородские власти заинтересовались украинской сетью кафе здорового питания «Блинок»

Ирина Койфман заявила, что все эти объекты представляют большой интерес, поскольку Белгородская область сейчас активно занимается проблемами продовольственной безопасности, делая акцент на качество продуктов питания и обслуживания населения. «По их результатам мы создаём свои новые проекты, которые потом реализуем на пилотных территориях», – рассказала И. Койфман.