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Posted 2 июня 2011,, 11:59

Published 2 июня 2011,, 11:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские власти заинтересовались украинской сетью кафе здорового питания «Блинок»

2 июня 2011, 11:59
За опытом развития потребительского рынка представители департамента экономразвития Белгородской области поехали в Луганскую область Украины. Интересен белгородским властям и опыт создания сети бюджетных кафе здорового питания.

По словам руководителя белгородской делегации, заместителя начальника управления по развитию потребрынка Белгородской области Ирины Койфман, они сами инициировали эту поездку, поскольку заинтересовались луганским опытом развития потребрынка и системы социального обслуживания населения.

Как сообщает портал «Восточный вариант» со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации, гостям из Белгорода покажут ряд успешных современных предприятий по производству и реализации продуктов питания. Особый интерес гости проявили к опыту развития сети бюджетных кафе здорового питания «Блинок». Также белгородцам планируется показать опыт организации ресторанного бизнеса с использованием элементов сельского туризма и фольклорных традиций.

Ирина Койфман заявила, что все эти объекты представляют большой интерес, поскольку Белгородская область сейчас активно занимается проблемами продовольственной безопасности, делая акцент на качество продуктов питания и обслуживания населения. «По их результатам мы создаём свои новые проекты, которые потом реализуем на пилотных территориях», – рассказала И. Койфман.

Напомним, что во время недавнего визита луганской делегации в Белгородскую область руководители регионов договорились о сотрудничестве по нескольким проектам. Это касается разработки Чернянского железорудного месторождения и сельского хозяйства.

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