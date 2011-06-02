Белгородские власти заинтересовались украинской сетью кафе здорового питания «Блинок»

Posted 2 июня 2011,, 11:59
Published 2 июня 2011,, 11:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам руководителя белгородской делегации, заместителя начальника управления по развитию потребрынка Белгородской области Ирины Койфман, они сами инициировали эту поездку, поскольку заинтересовались луганским опытом развития потребрынка и системы социального обслуживания населения.
Как сообщает портал «Восточный вариант» со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации, гостям из Белгорода покажут ряд успешных современных предприятий по производству и реализации продуктов питания. Особый интерес гости проявили к опыту развития сети бюджетных кафе здорового питания «Блинок». Также белгородцам планируется показать опыт организации ресторанного бизнеса с использованием элементов сельского туризма и фольклорных традиций.
Ирина Койфман заявила, что все эти объекты представляют большой интерес, поскольку Белгородская область сейчас активно занимается проблемами продовольственной безопасности, делая акцент на качество продуктов питания и обслуживания населения. «По их результатам мы создаём свои новые проекты, которые потом реализуем на пилотных территориях», – рассказала И. Койфман.
Напомним, что во время недавнего визита луганской делегации в Белгородскую область руководители регионов договорились о сотрудничестве по нескольким проектам. Это касается разработки Чернянского железорудного месторождения и сельского хозяйства.