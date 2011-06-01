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Posted 1 июня 2011,, 05:35

Published 1 июня 2011,, 05:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Русагро» объединяет четыре белгородских сахарных завода в одно юрлицо

1 июня 2011, 05:35
Советы директоров компаний, управляющих тремя из четырёх сахзаводов группы «Русагро» (контролируется сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем), инициировали присоединение предприятий к ОАО «Валуйкисахар», владеющему четвёртым сахзаводом.

В состав ОАО «Валуйкисахар» войдут ОАО «Ника», ЗАО «Чернянский сахарный завод» и ОАО «Ржевский сахарник». Консолидация активов направлена на повышение общей эффективности и сокращение издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объёмов производства продукции, говорится в документах компании.

«Укрупнение активов проводится в рамках ранее инициированных процессов консолидации дочерних предприятий в более крупные структуры, что отвечает задачам централизации управления производством корпорации», – приводит мнение аналитиков инвесткомпании «Финам» издание «Коммерсантъ.Черноземье» .

Так, весной нынешнего года девять растениеводческих «дочек» компании «Русагро-Оскол» передали часть своего имущества материнской структуре и вошли в уставный капитал новой крупной земельной компании. А в начале апреля «Русагро» провело IPO на Лондонской фондовой бирже. В ходе размещения компания смогла привлечь 330 млн долларов, а весь холдинг был оценен в 1,8 млрд долларов.

#Новости#Экономика#Мария#Русагро#Мошкович#Сахзавод
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