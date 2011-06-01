«Русагро» объединяет четыре белгородских сахарных завода в одно юрлицо

Так, весной нынешнего года девять растениеводческих «дочек» компании «Русагро-Оскол» передали часть своего имущества материнской структуре и вошли в уставный капитал новой крупной земельной компании. А в начале апреля «Русагро» провело IPO на Лондонской фондовой бирже. В ходе размещения компания смогла привлечь 330 млн долларов, а весь холдинг был оценен в 1,8 млрд долларов.