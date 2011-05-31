Бывший владелец Чернянского сахарного завода вышел на свободу

Posted 31 мая 2011,, 07:33
Published 31 мая 2011,, 07:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным издания, срок заключения закончился 17 мая, однако фактически Рудакова освободили раньше. Это оказалось возможным благодаря ходатайству, поданному администрацией колонии, где содержался бизнесмен.
Напомним, Юрия Рудакова в сентябре 2009 года Свердловский райсуд приговорил к 3,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов и незаконное получении кредитов. А в ноябре того же года контроль над заводом получила группа «Русагро» сенатора Вадима Мошковича. Она приобрела за 137 млн руб. 100 % долей в ООО «Южные горизонты», ранее выкупившем в ходе конкурсного производства имущество сахзавода.