Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2011,, 07:33

Published 31 мая 2011,, 07:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Бывший владелец Чернянского сахарного завода вышел на свободу

31 мая 2011, 07:33
Юрий Рудаков, бывший гендиректор и основной владелец ЗАО «Кристалл-Групп», управлявший Чернянским сахарным заводом, отпущен на свободу. Об этом сообщает «Коммерсантъ Черноземье».

По данным издания, срок заключения закончился 17 мая, однако фактически Рудакова освободили раньше. Это оказалось возможным благодаря ходатайству, поданному администрацией колонии, где содержался бизнесмен.

Напомним, Юрия Рудакова в сентябре 2009 года Свердловский райсуд приговорил к 3,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов и незаконное получении кредитов. А в ноябре того же года контроль над заводом получила группа «Русагро» сенатора Вадима Мошковича. Она приобрела за 137 млн руб. 100 % долей в ООО «Южные горизонты», ранее выкупившем в ходе конкурсного производства имущество сахзавода.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Русагро#Мошкович#Чернянский сахзавод#Юрий рудаков
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18