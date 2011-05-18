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Posted 18 мая 2011,, 11:47

Published 18 мая 2011,, 11:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Банк России объявил о выпуске монеты с гербом Белгорода 23 мая

18 мая 2011, 11:47
Десятирублёвую монету из недрагоценного металла Банк России выпустит в обращение уже 23 мая этого года. Десятирублёвый «Белгород» выйдет в рамках серии «Города воинской славы».
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Деньги

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, всего будет выпущено 10 миллионов таких монет. На лицевой стороне расположены традиционные надписи: Банк России, 2011, 10 рублей. Обратная же сторона монеты будет носить уникальный характер. Здесь будет рельефное изображение герба города Белгорода и надписи по окружности: «Города воинской славы» и «Белгород».

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», о на памятных десятирублёвых монетах Белгород появится во второй раз. Город уже входил в серию «Древние города России». Монета была выпущена в 2006 году тиражом 5 млн экземпляров.

#Новости#Деньги#Общество#Денис Объедкин#Цб#Нумизмат#Монета#Цбрф
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