Банк России объявил о выпуске монеты с гербом Белгорода 23 мая

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, всего будет выпущено 10 миллионов таких монет. На лицевой стороне расположены традиционные надписи: Банк России, 2011, 10 рублей. Обратная же сторона монеты будет носить уникальный характер. Здесь будет рельефное изображение герба города Белгорода и надписи по окружности: «Города воинской славы» и «Белгород».