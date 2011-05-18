Банк России объявил о выпуске монеты с гербом Белгорода 23 мая

Posted 18 мая 2011,, 11:47
Published 18 мая 2011,, 11:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, всего будет выпущено 10 миллионов таких монет. На лицевой стороне расположены традиционные надписи: Банк России, 2011, 10 рублей. Обратная же сторона монеты будет носить уникальный характер. Здесь будет рельефное изображение герба города Белгорода и надписи по окружности: «Города воинской славы» и «Белгород».
«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – говорится в сообщении ЦБ РФ.
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», о на памятных десятирублёвых монетах Белгород появится во второй раз. Город уже входил в серию «Древние города России». Монета была выпущена в 2006 году тиражом 5 млн экземпляров.