Белгородские юниорки третьи на первенстве России по русской лапте

Posted 16 мая 2011,, 09:52
Published 16 мая 2011,, 09:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Юные белгородские спортсменки уверенно прошли весь путь турнира. В ходе соревнований наша команда провела четыре игры со сверстницами из других регионов России. Переиграв соперниц из Воронежской (39:20), Тюменской (26:18) и Свердловской (41:27) областей, наши лаптистки уступили лишь томской команде со счётом 23:34.
При распределении призовых мест судейской коллегии пришлось прибегнуть к подсчёту забитых и пропущенных мячей, так как три команды набрали по шесть очков. Белгородки оказались на третьей позиции в итоговом протоколе, выпустив вперёд томскую и тюменскую дружины.
Как сообщает сайт Федерации русской лапты России, призёров первенства наградили дипломами, медалями и кубками с символикой федерации.