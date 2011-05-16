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Posted 16 мая 2011,, 09:52

Published 16 мая 2011,, 09:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские юниорки третьи на первенстве России по русской лапте

16 мая 2011, 09:52
На прошедшем в начале мая в Твери первенстве России по русской лапте среди юниоров и юниорок 15–17 лет команда из Белгородской области выиграла бронзовые медали.

Юные белгородские спортсменки уверенно прошли весь путь турнира. В ходе соревнований наша команда провела четыре игры со сверстницами из других регионов России. Переиграв соперниц из Воронежской (39:20), Тюменской (26:18) и Свердловской (41:27) областей, наши лаптистки уступили лишь томской команде со счётом 23:34.

При распределении призовых мест судейской коллегии пришлось прибегнуть к подсчёту забитых и пропущенных мячей, так как три команды набрали по шесть очков. Белгородки оказались на третьей позиции в итоговом протоколе, выпустив вперёд томскую и тюменскую дружины.

Как сообщает сайт Федерации русской лапты России, призёров первенства наградили дипломами, медалями и кубками с символикой федерации.

#Новости#Денис Объедкин#Первенство России#Спорт#Третье место#Лапта
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