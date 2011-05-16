Белгородские юниорки третьи на первенстве России по русской лапте

Юные белгородские спортсменки уверенно прошли весь путь турнира. В ходе соревнований наша команда провела четыре игры со сверстницами из других регионов России. Переиграв соперниц из Воронежской (39:20), Тюменской (26:18) и Свердловской (41:27) областей, наши лаптистки уступили лишь томской команде со счётом 23:34.