У белгородских абитуриентов есть возможность поступить на бюджет в медицинские вузы страны

Posted 13 мая 2011,, 07:40
Published 13 мая 2011,, 07:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Выпускникам предлагают получить бесплатное высшее образование по специальности «медико-профилактическое дело». Срок обучения – 6 лет. Затем выпускники пройдут интернатуру в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», получат сертификат специалиста и могут работать в Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области или в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.
Направление для поступления на медико-профилактические факультеты могут получить выпускники школ, гимназий, лицеев и средних медицинских учебных заведений городов Алексеевка, Белгород, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, Старый Оскол, Шебекино, Строитель. Подробности читайте на сайте Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.