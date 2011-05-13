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Posted 13 мая 2011,, 07:40

Published 13 мая 2011,, 07:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

У белгородских абитуриентов есть возможность поступить на бюджет в медицинские вузы страны

13 мая 2011, 07:40
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области объявляет о целевом наборе абитуриентов на медико-профилактические факультеты Курского государственного медицинского университета, Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Сюжет
Студент

Выпускникам предлагают получить бесплатное высшее образование по специальности «медико-профилактическое дело». Срок обучения – 6 лет. Затем выпускники пройдут интернатуру в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», получат сертификат специалиста и могут работать в Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области или в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.

Направление для поступления на медико-профилактические факультеты могут получить выпускники школ, гимназий, лицеев и средних медицинских учебных заведений городов Алексеевка, Белгород, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, Старый Оскол, Шебекино, Строитель. Подробности читайте на сайте Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

#Новости#Наука#Мария#Абитуриент#Выпускник#Студент
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