У белгородских абитуриентов есть возможность поступить на бюджет в медицинские вузы страны

Выпускникам предлагают получить бесплатное высшее образование по специальности «медико-профилактическое дело». Срок обучения – 6 лет. Затем выпускники пройдут интернатуру в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», получат сертификат специалиста и могут работать в Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области или в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.