Белгородский студент пообщался с Путиным

Posted 2 марта 2011,, 08:12
Published 2 марта 2011,, 08:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Встреча, как говорится в репортаже Андрея Маслова, опубликованном на сайте филологического факультета БелГУ, прошла в неформальной обстановке. На ней премьер-министр пообещал, что с 1 сентября размер стипендии будет увеличен на 9 %, а не на 6,5 %, как планировалось ранее.
Представители вузов на встрече затронули вопросы студенческой мобильности. Глава правительства отметил, что необходимо уделять большее внимание строительству общежитий, в которых можно будет размещаться иногородним студентам по программам мобильности. Он сообщил, что в среднем по России обеспеченность общежитиями составляет 86 %. Эту цифру, по мнению Путина, следует довести до 100 %. Председатель правительства также отметил, что опыт строительства деревни для универсиады в Казани будет распространён и на другие города, а земля для строительства общежитий будет предоставляться на приоритетных основаниях.
Остальное время встречи по большей части было посвящено организации строительных отрядов. Правительство решило более активно задействовать студентов в российских глобальных стройках. Путин сообщил, что в июне будут сформированы студенческие отряды, которые привлекут к строительству олимпийских сооружений в Сочи, а также объектов для проведения универсиады в Казани, саммита АТЭС во Владивостоке, чемпионата мира по футболу. Премьер-министр обещал направить соответствующие рекомендации представителям местной власти и предпринимателям.
Интересовались участники встречи и развитием студенческого спорта, в том числе его финансированием, повторным обсуждением закона об образовании, горячие дискуссии вокруг которого недавно закончились на просторах Интернета. Владимир Владимирович пообещал, что после рассмотрения и внесения поправок, которые были представлены пользователями, закон будет выложен на повторное обсуждение.
Владимир Владимирович на встрече заметил, что следует студенческий креатив и активность направлять в нужное русло и прежде всего обращать внимание на тех, кто действительно нуждается в помощи.
Многие предложения, вынесенные на этой встрече, Ассоциация студентов ведущих вузов России планирует претворить в жизнь. Видеозапись встречи можно посмотреть на официальном сайте председателя правительства России.
Фото с сайта premier.gov.ru