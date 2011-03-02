Белгородский студент пообщался с Путиным

Представители вузов на встрече затронули вопросы студенческой мобильности. Глава правительства отметил, что необходимо уделять большее внимание строительству общежитий, в которых можно будет размещаться иногородним студентам по программам мобильности. Он сообщил, что в среднем по России обеспеченность общежитиями составляет 86 %. Эту цифру, по мнению Путина, следует довести до 100 %. Председатель правительства также отметил, что опыт строительства деревни для универсиады в Казани будет распространён и на другие города, а земля для строительства общежитий будет предоставляться на приоритетных основаниях.