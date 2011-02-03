К 100-летию канонизации святителя Иоасафа в Белгородской области появятся часовня и паломнические маршруты

Празднования, посвящённые 100-летию канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского и чудотворца, обещают пройти в торжественной обстановке. Предполагается, что в сентябре этого года регион посетит довольно большое количество гостей. Они, как и белгородцы, примут участие в праздничной программе, а также смогут увидеть возведённую на месте захоронения мощей святителя часовню и совершить паломнические поездки.