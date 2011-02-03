К 100-летию канонизации святителя Иоасафа в Белгородской области появятся часовня и паломнические маршруты

Posted 3 февраля 2011,, 10:29
Published 3 февраля 2011,, 10:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На недавнемзаседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия канонизациисвятого, который считается небесным покровителем Белгородской области,говорилось, что в регионе будут действовать два паломнических маршрута.
Руководитель Паломнического центра Белгородской иСтарооскольской епархии Татьяна Тарасова рассказала, что направления ужеразработаны. Первое, рассчитанное на два дня, включает в себя экскурсию спосещением Смоленского собора, пещерки святителя Иоасафа, а также участие вводосвятном молебне Животворящему Кресту Господню в Крестовоздвиженском храмеБелгорода. Все желающие, кроме этого, побывают в Холковском Свято-Троицкоммонастыре в Чернянском районе и в Монастырском лесу на источнике с купелью вчесть Корсунской иконы Пресвятой Богородицы (Белгородский район).
Ещё один маршрут предполагает, что паломники отправятся вГрайворонский район, где посетят храм и Духовно-просветительский центрсвятителя Иоасафа, епископа Белгородского, а также Борисовский район, гденаходится одна из особо почитаемых святынь Белгородской области – чудотворнаяТихвинская икона Пресвятой Богородицы.
Одним из главных объектов, который посетят паломники, станетобнаруженное в 2009 годуместо упокоения святителя Иоасафа, больше известное как «пещерка святителяИоасафа», над которой построят часовню. По словам главного архитектора проектаВиктора Бусыгина, часовню жители и гости Белгорода смогут увидеть до еёофициального открытия, которое, как уже сообщало ИА «Бел.Ру», запланировано на17 сентября – день канонизации святителя Иоасафа. Проект часовни архиепископБелгородский и Старооскольский Иоанн одобрил ещё в декабре 2009 года.
Вероника Николаева
Фото из архива ИА «Бел.Ру» и Виктора Бусыгина