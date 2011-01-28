Депутат облдумы от КПРФ Николай Мухин назвал работу мэра Белгорода хорошей

Николай Мухин называет «сменой коней на переправе» такую перестановку накануне выборов в Госдуму и президента РФ в 2011 и 2012 годах. Депутат не уверен, что новый мэр успеет наладить должный контроль до выборов. «Я считаю, что власть назначит на пост мэра такого человека, которому удастся перестроить бюрократическую машину и в итоге дать нужный для себя результат на предстоящих выборах. Думаю, это будет человек известный и влиятельный как в политических, так и бизнес-кругах. Но кем бы ни был новый мэр, он может попасть в тяжёлое положение новичка и потерять, а точнее, не успеть обрести контроль над ситуацией в городе. Напомню, что на выборах в областную Думу в Белгороде 10 октября 2010 года за «Единую Россию» проголосовало менее 50 %. Это худший результат для партии в области», – говорит Мухин в своём комментарии на сайте регионального отделения КПРФ.