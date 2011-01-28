Депутат облдумы от КПРФ Николай Мухин назвал работу мэра Белгорода хорошей

Posted 28 января 2011,, 06:51
Published 28 января 2011,, 06:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Николай Мухин называет «сменой коней на переправе» такую перестановку накануне выборов в Госдуму и президента РФ в 2011 и 2012 годах. Депутат не уверен, что новый мэр успеет наладить должный контроль до выборов. «Я считаю, что власть назначит на пост мэра такого человека, которому удастся перестроить бюрократическую машину и в итоге дать нужный для себя результат на предстоящих выборах. Думаю, это будет человек известный и влиятельный как в политических, так и бизнес-кругах. Но кем бы ни был новый мэр, он может попасть в тяжёлое положение новичка и потерять, а точнее, не успеть обрести контроль над ситуацией в городе. Напомню, что на выборах в областную Думу в Белгороде 10 октября 2010 года за «Единую Россию» проголосовало менее 50 %. Это худший результат для партии в области», – говорит Мухин в своём комментарии на сайте регионального отделения КПРФ.
«Общаясь после заявления Потрясаева с городскими чиновниками, я увидел нервозную атмосферу и подавленное настроение, – отмечает оппозиционер. – Многие руководители оказываются в подвешенном состоянии. У меня – как человека и политика – возникает вопрос: почему В. Потрясаев сделал такое заявление сейчас, за две недели до назначения, а не при начале работы комиссии по выборам нового мэра, которая, замечу, была сформирована более месяца назад? Добавлю, что В. Н. Потрясаев ещё не пенсионного возраста – 1953 года рождения. Среди его заслуг как главы города то, что Белгород стал самым благоустроенным городом России, в 2010 году областной центр получил звание лучшего муниципального образования страны. Василий Николаевич, как написано на сайте городской администрации, награждён многими государственными и общественными наградами. Напрашивается вывод: отставка мэра – это выяснение отношений между разными влиятельными силами внутри власти».
«Думаю, что первые месяцы своего пребывания на посту мэра новый глава Белгорода будет стремиться идти на популярные шаги, чтобы добиться благосклонности жителей областного центра. Что касается девятилетней работы В. Потрясаева, считаю, что, не забывая … о некоторых его решениях, согласиться с которыми невозможно, надо отдать должное: в целом с работой он справлялся хорошо», – заключает Николай Мухин.