Обеспеченные белгородцы зарабатывают в 14 раз больше бедных

Posted 25 января 2011,, 13:51
Published 25 января 2011,, 13:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В своём докладе Вячеслав Бобков заявил, что по итогам 2009 года по индексу развития человеческого потенциала Белгородская область занимала пятое место в России. Сам индекс, рассчитанный во Всероссийском центре уровня жизни, включает в себя доходы населения, уровень образования, демографические процессы. В регионе выше, чем в среднем по России, продолжительность жизни. Покупательная способность (по среднедушевым денежным доходам) жителей Белгородской области по итогам девяти месяцев 2010 года – третья в ЦФО. К позитивным изменениям в центре относят и сокращение уровня бедности (население с доходами ниже прожиточного минимума) с 18,1 % в 2005 году до 10,1 % в 2009-м. Это восьмое место по России в рейтинге регионов с самой низкой долей бедного населения.
Вторую часть своего доклада Вячеслав Бобков посвятил неблагоприятной для Белгородской области статистике, призвав региональные власти сконцентрировать своё внимание на исправлении ситуации. Так, по индексу образования Белгородская область только 27-я в России. Причём по уровню грамотности (98,6 %) у региона только 61-е место, а по доле учащихся в возрасте от 7 до 24 лет (74,3 %) – 22-е. Среди занятых в экономике области 24,4 % имеют высшее образование при среднероссийском показателе 28,7 %.
Тревожной тенденцией является увеличение разрыва между богатыми и бедными жителями региона. Если в 2005 году соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченных и 10 % наименее обеспеченных белгородцев составляло 10,5 раза, то в 2007 году оно выросло до 13 раз, а в 2009-м – 14,4 раза. Среднероссийский показатель ещё выше – 16,7 раза. Однако среди российских регионов по этому показателю у Белгородской области только 56-е место, т. е. в большинстве регионов разрыв между богатыми и бедными меньше, чем в нашей области.
В итогах исследования Белгородской области рекомендуется пересмотреть демографические программы, повысить уровень и качество образования и актуализировать областную программу повышения качества жизни. «Чем выше неравенство, тем больше власть должна смотреть на то, как живут люди с низкими доходами. Нужно напомнить, что благополучным считается общество двух третей, т. е. где 2/3 можно отнести к среднему классу», – заключил Вячеслав Бобков.