Обеспеченные белгородцы зарабатывают в 14 раз больше бедных

В своём докладе Вячеслав Бобков заявил, что по итогам 2009 года по индексу развития человеческого потенциала Белгородская область занимала пятое место в России. Сам индекс, рассчитанный во Всероссийском центре уровня жизни, включает в себя доходы населения, уровень образования, демографические процессы. В регионе выше, чем в среднем по России, продолжительность жизни. Покупательная способность (по среднедушевым денежным доходам) жителей Белгородской области по итогам девяти месяцев 2010 года – третья в ЦФО. К позитивным изменениям в центре относят и сокращение уровня бедности (население с доходами ниже прожиточного минимума) с 18,1 % в 2005 году до 10,1 % в 2009-м. Это восьмое место по России в рейтинге регионов с самой низкой долей бедного населения.