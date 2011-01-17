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Posted 17 января 2011,, 15:39

Published 17 января 2011,, 15:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде 1 февраля закроется клуб InRock

17 января 2011, 15:39
Главный рок-клуб Белгорода прекращает свою работу на прежнем месте и под именем InRock. Вместе с тем руководство заведения готовит новый клубный проект, также связанный с продвижением живой музыки.

С открытым письмом ко всем посетителям клуба обратился директор заведения Олег Проскоков. «Настал исторический момент – я принял решение о прекращении деятельности клуба InRock с 1 февраля 2011 года. Попрошу всех воздержаться от паники и лишних домыслов. Просто на существующей базе мы не сможем достичь больше, чем уже сделали. А отсутствие роста – это упадок. Я благодарю всех, кто на протяжении последних двух лет двигал этот корабль по неспокойному океану рока», – говорится в тексте обращения.

В то же время в Белгороде, вероятно, появится новое заведение, по формату схожее с закрывающимся клубом. «Вспомните «Русич» и «50bar» – это были ступеньки нашего роста. InRock – тоже ступенька. Покидая её, мы перейдём на более высокий уровень уже в рамках нового проекта. Шоу продолжается!», – отмечает в обращении Олег Проскоков.

Отметим, что клуб InRock был открыт чуть менее двух лет назад – весной 2009 года.

#Новости#Город#Мария#Клуб#Музыка#Рок#Inrock#Рок-клуб#Инрок
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