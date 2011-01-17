В Белгороде 1 февраля закроется клуб InRock

С открытым письмом ко всем посетителям клуба обратился директор заведения Олег Проскоков. «Настал исторический момент – я принял решение о прекращении деятельности клуба InRock с 1 февраля 2011 года. Попрошу всех воздержаться от паники и лишних домыслов. Просто на существующей базе мы не сможем достичь больше, чем уже сделали. А отсутствие роста – это упадок. Я благодарю всех, кто на протяжении последних двух лет двигал этот корабль по неспокойному океану рока», – говорится в тексте обращения.