Ростехнадзор назвал причину гибели рабочего в Губкине

ИА «Бел.Ру» уже сообщало, что 26 ноября 2010 года в Губкине в шахте ЛГОКа погиб 32-летний проходчик. В дренажной шахте, где находились два электровоза, работали три человека. Спустя какое-то время старший смены обнаружил, что один из рабочих отсутствует. Мужчину обнаружили зажатым между электровозом и вентиляционной дверью.