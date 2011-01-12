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Posted 12 января 2011,, 07:59

Published 12 января 2011,, 07:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ростехнадзор назвал причину гибели рабочего в Губкине

12 января 2011, 07:59
Федеральная служба опубликовала данные о расследовании несчастного случая со смертельным исходом, который произошёл в ноябре прошлого года на шахте Лебединского ГОКа.

ИА «Бел.Ру» уже сообщало, что 26 ноября 2010 года в Губкине в шахте ЛГОКа погиб 32-летний проходчик. В дренажной шахте, где находились два электровоза, работали три человека. Спустя какое-то время старший смены обнаружил, что один из рабочих отсутствует. Мужчину обнаружили зажатым между электровозом и вентиляционной дверью.

Как сообщает Ростехнадзор, при выполнении работ по наряду-заданию проходчик взял электровоз АРП-7 № 5 и самостоятельно уехал в штрек «Южный», где из-за самопроизвольного движения электровоза вперёд оказался прижат к вентиляционным дверям. Проходчик получил при этом смертельную травму.

Причинами несчастного случая, по данным ведомства, стали неисправное техническое состояние электровоза АРП-7 и неудовлетворительная организация работ по созданию безопасных условий труда при электровозной откатке, а также отсутствие контроля за соблюдением и выполнением требований охраны труда и промышленной безопасности при организации локомотивной откатки.

#Новости#Происшествия#Лебединский ГОК#Мария#Шахта#Ростехнадзор
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