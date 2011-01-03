Духовенство Белгородской и Старооскольской епархии освоит Интернет-пространство

Миссионерская работа, как прозвучало на заседании, будет продолжаться и впредь. Однако, это не единственное, на что епархия обратит внимание в наступившем году. Как заявил владыка Иоанн, духовенство должно осваивать и Интернет-пространство, потому как «в настоящее время там происходит основное столкновение умов». «Если мы освоим эту среду и обозначим там своё присутствие, то будем лучше знать, чем живёт современная молодёжь», – заявил архиепископ Белгородский и Старооскольский.