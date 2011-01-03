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Posted 3 января 2011,, 14:01

Published 3 января 2011,, 14:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Духовенство Белгородской и Старооскольской епархии освоит Интернет-пространство

3 января 2011, 14:01
Освоить Интернет-пространство и сделать воскресные школы более доступными – такие задачи Белгородская и Старооскольская епархия должна не только детально обсудить, но и решить на практике в наступившем 2011 году.

Сегодня в здании администрации Белгорода состоялся XIX съезд духовенства Белгородской и Старооскольской епархии, на котором священнослужители подвели итоги 2010 года и наметили некоторые планы на год 2011-й.

По словам архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, прошедший год выдался довольно богатым на события. Достаточно только вспомнить визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, учреждение регионального отделения Всемирного русского народного собора и освящение храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в областном центре. Кстати, белгородский храм – не единственный, распахнувший свои двери для прихожан в 2010 году. За 12 месяцев в регионе было освящено 20 храмов и три часовни. Активно Белгородская и Старооскольская епархия принимала участие в миссионерской деятельности, создавая станы на Дальнем Востоке и на Севере.

Миссионерская работа, как прозвучало на заседании, будет продолжаться и впредь. Однако, это не единственное, на что епархия обратит внимание в наступившем году. Как заявил владыка Иоанн, духовенство должно осваивать и Интернет-пространство, потому как «в настоящее время там происходит основное столкновение умов». «Если мы освоим эту среду и обозначим там своё присутствие, то будем лучше знать, чем живёт современная молодёжь», – заявил архиепископ Белгородский и Старооскольский.

Ещё одной задачей, по мнению правящего архиерея, является реформа духовного образования. Работа воскресных школ требует изменений. Владыка Иоанн подчеркнул, что форма, по которой такие школы работают только по воскресеньям, должна уйти. «Воскресным школам следует быть более открытыми и доступными», – заявил архиепископ Белгородский и Старооскольский, добавив, что при хорошем отношении с общеобразовательными учреждениями, воскресные школы можно было бы организовать там в качестве факультатива.

Что касается празднования 100-летия канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского и чудотворца, которое пройдёт в 2011 году, то расписание торжеств будет известно позже. Примет ли в них участие предстоятель Русской православной церкви, пока не известно, но, по словам губернатора области Евгения Савченко, регион сделает всё возможное, чтобы визит патриарха состоялся.

Наталья Антонова
Фото из архива ИА "Бел.Ру"

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